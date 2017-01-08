 Cimbom derbide üzüldü – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Cimbom derbide üzüldü

    Cimbom derbide üzüldü

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-77 kazandı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank, 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Murat Biricik, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

    Anadolu Efes: Granger 8, Paul 18, Cedi Osman 14, Brown 9, Dunston 7, Thomas 4, Doğuş Balbay 4, Heurtel 16, Mutaf

    Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 16, Micov 12, Ege Arar, Sinan Güler 15, Tyus, Schilb 12, Pleiss 22, Can Korkmaz, Orhan Haciyeva, Daye, Göksenin Köksal

    1. Periyot: 16-17

    Devre: 28-40

    3. Periyot: 56-54

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:37
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