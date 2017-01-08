Cimbom derbide üzüldü

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-77 kazandı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank, 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

Anadolu Efes: Granger 8, Paul 18, Cedi Osman 14, Brown 9, Dunston 7, Thomas 4, Doğuş Balbay 4, Heurtel 16, Mutaf

Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 16, Micov 12, Ege Arar, Sinan Güler 15, Tyus, Schilb 12, Pleiss 22, Can Korkmaz, Orhan Haciyeva, Daye, Göksenin Köksal

1. Periyot: 16-17



Devre: 28-40



3. Periyot: 56-54