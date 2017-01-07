Karşıyaka deplasmanda 11 sayı fark attı

Maçtan önce, İzmir'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Fetih Sekin ve şehit adliye çalışanı Musa Cam için saygı duruşunda bulunuldu.

Müsabakaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 3 dakikayı Summers ve Brown'un kaydettiği 3 sayılık atışlarla 8-0 üstün geçti. Best Balıkesir, 9. dakikanın başında farkı 3 sayıya indirdi: 17-14. Pınar Karşıyaka, Green'in kaydettiği serbest atışlarla ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan konuk takım, Ofoegbu ve Ümit Sonkol'un sayılarıyla öne geçti (29-33) ve son saniyede bulduğu 2 sayıyla devreyi 39-36 önde kapattı.

Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodun başında farkı 1 sayıya (38-39) indirirken arka arkaya bulduğu sayılarla 25. dakikada öne geçmeyi başardı: 46-44. İzmir temsilcisi, oldukça çekişmeli geçen ve son bölümüne 53-53 eşitlikle girilen çeyreği Muhammed Baygül'ün 3 sayılık atışıyla 56-53 önde üstün geçti.

Son periyoda da Muhammed Baygül'ün üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği isabetle giren Pınar Karşıyaka, Summers'ın skor katkısıyla farkı 8 sayıya yükseltti: 61-53. Üstün oyununu sürdüren ve 38'inci dakikada bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıyan (78-65) ev sahibi takım, müsabakadan 80-69 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Ponitka 19, Summers 12, Green 15, Brown 9, Owens 11, Muhammed Baygül 6, Petway 8, Soner Şentürk, Erdi Gülaslan, Egemen Güven, Alp Karahan, Görkem Doğan

Best Balıkesir: Kelley 16, Yunus Akçay 8, Golubovic 7, Nichols 8, Ümit Sonkol 10, Ofoegbu 14, Andrews 4, Murat Kozan 2, Kelley, Hakan Pomakoğlu, Barış Yurteri, Uğur Hortum, Pastal

1. Periyot: 19-14

Devre: 36-39

3. Periyot: 56-53