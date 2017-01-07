Haftanın MVP'si Sonny Weems
Maccabi FOX'un ABD'li basketbolcusu Weems, THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
THY Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'un ABD'li basketbolcusu Sonny Weems, 16. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-92 yenen İsrail'in Maccabi FOX takımında forma giyen Weems, 33 verimlilik puanıyla sezonun 16. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve 1 top çalmayla tamamlayan 30 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 10'da 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 2, serbest atışlarda ise 5'te 4 isabetle oynadı.
Alman ekibi Brose Bamberg'in pota altı oyuncusu Nicolo Melli, 30 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. İtalyan basketbolcu, takımının Barcelona Lassa'yı 85-65 yendiği maçta 17 sayı, 13 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistlik performans sergiledi.
MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 29'ar verimlilik puanıyla Rus ekibi UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford ve Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un ABD'li oyuncusu Mike James takip etti. Langford, yenildikleri Baskonia önünde 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti. James ise deplasmanda kaybettikleri Olympiakos maçını 24 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:28
- ‘Eto’o beni de motive eder’
Toplam 4
Yorum
hattrick Daha da motive olurum ne demek Cenk ? Daha da motive olma durumun vardı da neden esirgedin bu takımdan . Açıklamaya bakar mısınız kendi kendini ihbar eden ve yeterince motive olmadığını ilan eden açıklama . Nerede tam motive olacaksan biz zahmet çek git git oraya hak etmediğin bu takıma bir faydan dokunsun .
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 11
Yorum
Acemiler İkinci yarı başlayıp başarısız olunca söyleseydiniz bari Adamda istek hirsmi kalır oyuncular zaten adam yerine koymuyor şimdi nasıl olsa gidecek diye takmaz bile Sanki şampiyonluk gitmiş gibi beyanat veriyor
- Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı
Toplam 1
Yorum
Aslan gitsin artik CIN'DE calissin
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