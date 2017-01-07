Haftanın MVP'si Sonny Weems

THY Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'un ABD'li basketbolcusu Sonny Weems, 16. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-92 yenen İsrail'in Maccabi FOX takımında forma giyen Weems, 33 verimlilik puanıyla sezonun 16. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve 1 top çalmayla tamamlayan 30 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 10'da 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 2, serbest atışlarda ise 5'te 4 isabetle oynadı.

Alman ekibi Brose Bamberg'in pota altı oyuncusu Nicolo Melli, 30 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. İtalyan basketbolcu, takımının Barcelona Lassa'yı 85-65 yendiği maçta 17 sayı, 13 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistlik performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 29'ar verimlilik puanıyla Rus ekibi UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford ve Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un ABD'li oyuncusu Mike James takip etti. Langford, yenildikleri Baskonia önünde 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti. James ise deplasmanda kaybettikleri Olympiakos maçını 24 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.