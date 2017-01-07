 Botaşspor- Adana Aski 53-76 – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Botaşspor- Adana Aski 53-76

    Botaşspor- Adana Aski 53-76

    BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Botaşspor, sahasında konuk ettiği Adana Askispor'a 76-53 mağlup oldu.

    BOTAŞSPOR: Fatmanur Karakaş (xx)5, Gökşen Fitik (xx), Zeynep Öykü (xx), Dilara Tongar (xx), Özge Kavurmacıoğlu (xxx)4, Elif Emirtekin (x), Kulichova (xx)9, Tilbe (xxx)20, Natasha Lacy (xx)13, Ivankovic (xx)2
    ADANA ASKİSPOR: Asena (xxx)4, Ezgi Manlacı (xxx), Clark (xxx)15, Gamze Zeren (xx), Kübra (xxx)17, Sujanova (xxx), Bentley (xxxx)23, Rochelle Warley (xxx)17, Tuğçe Murat (xx)
    1.PERİYOT: 19-17
    İLK YARI: 40-37
    3.PERİYOT: 49-54

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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