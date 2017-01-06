Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak TED Ankara Kolejlier-Trabzonspor Medical Park karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın ve 8 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında TED Ankara Kolejliler, evinde Trabzonspor Medicak Park'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'e konuk olacak. 13. haftayı Anadolu Efes karşısında aldığı 81-75'lik skorla lider bitiren Fenerbahçe ise ezeli rakibi Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda karşılaşacak. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta programı şöyle:



Yarın

16.00 TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park

16.00 İstanbul BBSK - Banvit

17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ

18.00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir



8 Aralık Pazar

15.30 Darüşşafaka Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece

16.00 Muratbey Uşak Sportif - Gaziantep Basketbol

18.00 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank

20.30 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe