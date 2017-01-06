Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı
Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak TED Ankara Kolejlier-Trabzonspor Medical Park karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın ve 8 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında TED Ankara Kolejliler, evinde Trabzonspor Medicak Park'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'e konuk olacak. 13. haftayı Anadolu Efes karşısında aldığı 81-75'lik skorla lider bitiren Fenerbahçe ise ezeli rakibi Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda karşılaşacak. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta programı şöyle:
Yarın
16.00 TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park
16.00 İstanbul BBSK - Banvit
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ
18.00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir
8 Aralık Pazar
15.30 Darüşşafaka Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece
16.00 Muratbey Uşak Sportif - Gaziantep Basketbol
18.00 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
20.30 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe
Yarın
16.00 TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park
16.00 İstanbul BBSK - Banvit
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ
18.00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir
8 Aralık Pazar
15.30 Darüşşafaka Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece
16.00 Muratbey Uşak Sportif - Gaziantep Basketbol
18.00 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
20.30 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ekici Fener'de!
Toplam 29
Yorum
ceto fenerbahce buyuk takım kımsenn alperı yedıgı yok sen tıropzonmu sandın fenerı onune gelen oynayacak buyk takımda oynamak zor
- Sofuoğlu’dan veda mesajı!
Toplam 1
Yorum
28 Gururumuzsun Kenan
- Milan’da gündem Sneijder
Toplam 2
Yorum
Bence Berki Sosa Sneijder Takas Yaparlar Sizde bence Sosa Is yapar zaten ligi Biliyor Berki de Üste Biracik para alirsnis 4-5 Milyon €
Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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