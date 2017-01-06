 Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı

    Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı

    Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak TED Ankara Kolejlier-Trabzonspor Medical Park karşılaşmasıyla başlayacak.

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın ve 8 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında TED Ankara Kolejliler, evinde Trabzonspor Medicak Park'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'e konuk olacak. 13. haftayı Anadolu Efes karşısında aldığı 81-75'lik skorla lider bitiren Fenerbahçe ise ezeli rakibi Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda karşılaşacak. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. hafta programı şöyle:

    Yarın
    16.00 TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park
    16.00 İstanbul BBSK - Banvit
    17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - TOFAŞ
    18.00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir

    8 Aralık Pazar
    15.30 Darüşşafaka Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece
    16.00 Muratbey Uşak Sportif - Gaziantep Basketbol
    18.00 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
    20.30 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:13
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