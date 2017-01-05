 Pınar Karşıyaka farklı kazandı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    farklı kazandı

    Pınar Karşıyaka farklı kazandı

    FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. maçında , Rus ekibi 'u 13 sayı farkla 78-65 mağlup etti.

    Müsabakaya Ponitka ve Summers'ın sayılarıyla başlayan , 5. dakika içinde Summers'in basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 14-0. Ev sahibi ekip, 7. dakikada 20 sayı farka (22-2) ulaştığı periyodu, 27-11 önde tamamladı.

    İkinci periyodun başında Alp Karahan'ın basketiyle sayı bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin basketlerine engel olamayınca 15. dakikada skor 31-23'e geldi. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-34 önde girdi.

    Üçüncü periyoda Ponitka ve Muhammed'in sayılarıyla başlayan ve farkı 14 sayıya (48-34) yükselten Pınar Karşıyaka, 26. dakikaya da 55-47 üstün girdi. Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu da 66-55 önde bitirdi.

    Son çeyrekte de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 72-63 önde girdiği karşılaşmayı, 78-65 kazandı.


    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Janusz Calik (Polonya), Marius Ciulin (Romanya)

    Pınar Karşıyaka: Green 12, Brown 12, Ponitka 10, Owens 8, Summers 23, Muhammed Baygül 6, Petway 3, Egemen Güven, Alp Karahan 4, Soner Şentürk, Gani Gülaslan, Görkem Doğan

    Avtodor Saratov: Makiev 8, Carrera 2, Stockton, Kolesnikov 15, Frazier 3, Balandin, Astapkovich 3, Bykov, Kolyushkin 12, Hunter 22

    1. Periyot: 27-11

    Devre: 42-34

    3. periyot: 66-55

    5 faulle çıkan: 38.39 Kolyushkin ()

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:38
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