Muratbey Uşak çok farklı!
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 11. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Polonya'nın Rosa Radom takımını 96-76 yendi.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçilirken ilerleyen dakikalarda konuk ekip üstünlüğü ele geçirdi. Muratbey Uşak, hücumda sayı üretmekte zorlanırken, özellikle Jeszke'nin atışlarıyla aradaki sayı farkını artıran Rosa Radom periyodu 22-16 önde bitirdi.
İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Muratbey Uşak, aradaki sayı farkını kapatarak öne geçti. Karşılaşmanın 15. dakikası 36-35 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İki takım da savunmada daha sert mücadele ederken konuk ekip dışarıdan atışlarla sayı üretti. Konuk takım, çeyreğin son saniyelerinde bulduğu basketle devreyi 44-43 üstün tamamladı.
Üçüncü çeyrek karşılıklı hücumlarla başladı. İki takım da pota altında etkili olmaya çalışırken, 25. dakika 55-55 eşitlikle geçildi. Muratbey Uşak ilerleyen dakikalarda maça ağırlığını koydu ve McKissic-Auguste ikilisiyle üst üste basketler buldu. Rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, 3. çeyreği 69-58 önde bitirdi.
Son periyotta üstün oyununu sürdüren Muratbey Uşak aradaki sayı farkını açmayı başardı. Ev sahibi takım, karşılaşmayı 20 sayı farkla 96-76 kazandı.
Maçın en skorer ismi 31 sayı ile Muratbey Uşak'tan Auguste oldu.
Muratbey Uşak, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı.
Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Ognjen Jokic (Karadağ), Boris Krejic (Slovenya)
Muratbey Uşak: Auguste 31, Ali Berent Kavaklıoğlu 3, Berkay Candan 3, Harrison 16, Freimanis 12, Vasiliauskas 11, Görkem Sönmez 3, Hakan Demirel 4, McKissic 13
Rosa Radom: Callahan 12, Witka 6, Bojanowski, Bell 19, Zyskowski 2, Szymkiewicz 2, Sokolowski 14, Adams 2, Jeszke 3, Jackson 16
1. Periyot: 16-22
Devre: 43-44
3. Periyot: 69-58
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:51
- "Alnım açık"
Toplam 3
Yorum
vzzt adama degil yonetime kufur et, yonetim o parayi verdi
- Bedimo teklifi
Toplam 8
Yorum
keita ne alaka bedimo-chedjou stoper-sol bek ve 32 yaşında
- Ekici tamam
Toplam 77
Yorum
Ukraynadan Bence Ekici ileri de çok sıkıntı çıkarır advocat ileride onu 18 dahi almaz çünkü onun sistemine enfazla 2 yada 3 maç ayak uydurur bence yerli yerine ya yabancı yada eldekilerle idare etmeliyiz kluplere menejerlerini gonderip beni alın diye yalvaran ahlaksız sporcularla bu gemi yalnızca su alıp batar yüzmez birde yabancılara bakın çok nadirdir böylesi örnekler ama bizde çok bırakın kime giderse gitsin ama FB mizde olmasın tlyle bi krs etmez YAZIK ÇOK YAZIK
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