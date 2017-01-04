Banvit uzatmalarda güldü
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11. hafta maçında Banvit, Yunan ekibi Aris'i normal süresi 80-80 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 95-94 yendi.
Maç, Jenkins ve Chappell'in karşılıklı sayılarıyla başladı. 3. dakika Chappell'in basketiyle 5-3 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Aris, ilk periyotta son dakikaya girilirken Zaras, Tsairelis ikilisiyle kazandığı sayılarla skoru 19-14'e getirdi. Orelik ve Kulig, Banvit adına skora katkı yapınca ilk periyot sonunda Bandırma ekibi 21-16 üstünlük yakaladı.
Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Banvit, Orelik ve Furkan Korkmaz ile 13. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 31-20. Cummings, Symatsak ve Dragicevic'in basketleriyle Yunan ekibi 16. dakikada farkı eritti: 35-30. Theodore ve Furkan ile pota altında ve dış atışlarda başarılı olan Banvit, soyunma odasına 45-38 önde gitti.
Maçın ikinci yarısının başında Banvit'in hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Aris, Jenkins ve Kavvadas'ın basketleriyle 27. dakikada 52-52 beraberliği yakaladı. Theodore ile dış atışlarla sayılar üreten Banvit, 3. çeyreği de 62-57 önde geçti.
Maçın son periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Aris, Jenkins'in basketiyle 39. dakikada skoru lehine çevirdi: 77-73. Banvit, Orelik'in basket faulden bulduğu sayılarla 80-80 beraberliği sağladı ve normal süre bu şekilde tamamlandı.
Banvit, uzatma bölümünde Orelik'in son saniye basketiyle karşılaşmayı 95-94 kazandı.
Banvit'te Theodore 22, Furkan Korkmaz 20, Orelik 17 sayı ile oynadı. Aris'te ise Dragicevic 20, Cummings 19, Jenkins ise 18 sayı kaydetti.
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Nicolas Meestre (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Janusz Calik (Polonya)
Banvit: Muric, Kulig 15, Tolga Geçim 3, Emir Gökalp, Orelik 17, Vidmar 9, Chappell 9, Furkan Korkmaz 20, Theodore 22
Aris: Xanthopoulos 2, Tsairelis 2, Jenkins 18, Cummings 19, Zaras 12, Mourtos, Symtsak 6, Buckner, Jankovic 5, Kavvadas 10, Dragicevic 20
1. Periyot: 21-16
Devre: 45-38
3. Periyot: 62-57
Normal süre: 80-80
5 faulle çıkanlar: 44.07 Chappell (Banvit), 39.59 Cummings, 41.48 Xanthopoulos (Aris)
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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