Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Yunanistan temsilcisi Aris ile sahasında karşı karşıya gelecek.
BALIKESİR (AA) -
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Banvit, grupta Yunanistan'da yapılan ilk karşılaşmada rakibine 84-78 yenilmişti.
Geride kalan haftada Çek temsilcisi CEZ Nymburk'a 86-75 yenilerek, gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Banvit, 18 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Son maçında İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı sahasında 85-58 mağlup eden Aris ise grupta 17 puanla Banvit'in ardından 3. sırada yer alıyor.
Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 107 maçta 61 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.
A Grubu'nda 11. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1
|Manaco
|10
|9
|1
|750
|647
|19
|2
|Banvit
|10
|8
|2
|806
|727
|18
|3
|Aris
|10
|7
|3
|777
|674
|17
|4
|CEZ Nymburk
|10
|7
|3
|815
|727
|17
|5
|Fraport Skyliners
|10
|4
|6
|659
|706
|14
|6
|Ironi Nahariya
|10
|3
|7
|712
|759
|13
|7
|Helios Suns
|10
|1
|9
|587
|669
|11
|8
|Bakken Bears
|10
|1
|9
|697
|894
|11
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:34
- Kalbi Beşiktaş’ta kaldı
Toplam 6
Yorum
Kartal Mario Artik o da bir Kartal... Wolfsburg'da böyle devam ederse, sezon sonu kesin geri döner !
- 2016 yılının yıldızı Yasin
Toplam 3
Yorum
......... BU FUTBOLCU NE YAPARSA YAPSIN , GS YIN FUTBOLCUSU DEĞİL. ÇÜNKÜ MESLEĞİNİ VE GS YI SEVEREK OYNAMIYOR. SADECE KENDİNİ TAKDİR ETMEK İSTİYOR. ÖNCE BAŞKALARI YASİN İ TAKDİR ETMELİ, KULÜPTE GEREĞİNİ ONDAN SONRA YAPMALI. BİR KERE İSTİKRARI YOK. AYNEN SAMAN ALEVİ GİBİ.
- ‘Kolo’ya pençe
Toplam 5
Yorum
Kartalistan Yönetim pintilik yapma ! al artik adam gibi bir stoper ! Adini duymadigimiz Brezilyalilari aldin, Atinç ve Ersan BJK'nin evlatlarini yolladin ! ALIN ARTIK ADAM GIBI BIR STOPER !
Banvit'in konuğu Yunan ekibi Aris haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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