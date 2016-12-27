'Engelsiz Tribün' açıldı!
Basketbol tutkusunun önündeki engeller kalktı!.. ‘Haydi maça gel’ hareketi altında başlatılan çalışmayla engelli basketbolseverlerin önündeki engeller kalktı ve ilk 'Engelsiz Tribün' Tofaş Spor Salonu'nda açıldı.
Tofaşspor'un engellilerin ulaşımına uygun olarak inşa edilen basketbol salonunda engelli vatandaşların pota arkasında güvenilir olmayan alanlarda ve refakatçilerinden ayrı maç seyretmemeleri için FIAT'ın desteğiyle yapılan 'Engelsiz Tribün'ün açılışı yapıldı.
4 Aralık Pazar günü oynanan Tofaş-Fenerbahçe maçında açılışı yapılan ve engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almalarını desteklemek amacıyla kurulan 58 kişi kapasiteli tribüne ilgi büyük oldu. Salonu dolduran 6 bin 800 izleyicinin alkışları eşliğinde tribünün ilk engelli konukları maç öncesinde iki takımın sporcuları ile birlikte sahaya çıktı ve sahadan basketbola duydukları tutkuyla herkese 'Haydi maça gel!' diye seslendiler.
İşte o anlar...
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:21
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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