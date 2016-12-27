'Engelsiz Tribün' açıldı!

Tofaşspor'un engellilerin ulaşımına uygun olarak inşa edilen basketbol salonunda engelli vatandaşların pota arkasında güvenilir olmayan alanlarda ve refakatçilerinden ayrı maç seyretmemeleri için FIAT'ın desteğiyle yapılan 'Engelsiz Tribün'ün açılışı yapıldı.

4 Aralık Pazar günü oynanan Tofaş-Fenerbahçe maçında açılışı yapılan ve engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almalarını desteklemek amacıyla kurulan 58 kişi kapasiteli tribüne ilgi büyük oldu. Salonu dolduran 6 bin 800 izleyicinin alkışları eşliğinde tribünün ilk engelli konukları maç öncesinde iki takımın sporcuları ile birlikte sahaya çıktı ve sahadan basketbola duydukları tutkuyla herkese 'Haydi maça gel!' diye seslendiler.

İşte o anlar...