Banvit 5 maç sonra mağlup oldu
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 10. haftasında deplasmanda Çek ekibi CEZ Nymburk'a 86-75 mağlup olan Banvit, ikinci sıraya geriledi.
Haftaya Banvit'in ardından averajla ikinci sırada giren Fransız ekibi Monaco ise sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 105-86 mağlup edip, 19 puana ulaştı ve grupta tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Gruptaki diğer maçlarda Yunanistan'ın Aris takımı, sahasında İsrail ekibi Ironi Nahariya'yı 85-58, Alman ekibi Fraport Skyliners da sahasında Sloven temsilcisi Helions Suns Domzale'yi 72-62 yendi.
- 11. haftanın maç programı ve puan durumu
A Grubu'nun 11. haftasında 3 Ocak Salı günü Bakken Bears-Helios Suns Domzale, Ironi Nahariya-AS Monaco, CEZ Nymburk-Fraport Skyliners ve Banvit-Aris maçları oynanacak.
Grupta 10. maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1
|Manaco
|10
|9
|1
|750
|647
|19
|2
|Banvit
|10
|8
|2
|806
|727
|18
|3
|Aris
|10
|7
|3
|777
|674
|17
|4
|CEZ Nymburk
|10
|7
|3
|815
|727
|17
|5
|Fraport Skyliners
|10
|4
|6
|659
|706
|14
|6
|Ironi Nahariya
|10
|3
|7
|712
|759
|13
|7
|Helios Suns
|10
|1
|9
|587
|669
|11
|8
|Bakken Bears
|10
|1
|9
|697
|894
|11
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:58
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
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Toplam 4
Yorum
Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
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Toplam 8
Yorum
ancak Ali sene başındaki gibi palabıyıklı adam gibi mi yönetir yoksa ötekilere uyum mu sağladı göreceğiz
Banvit 5 maç sonra mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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