 Banvit 5 maç sonra mağlup oldu – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Banvit 5 maç sonra mağlup oldu

    Banvit 5 maç sonra mağlup oldu

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 10. haftasında deplasmanda Çek ekibi CEZ Nymburk'a 86-75 mağlup olan Banvit, ikinci sıraya geriledi.

    Haftaya lider giren Bandırma temsilcisi, 5 maçlık galibiyet serisinin ardından CEZ Nymburk'a yenilerek, ikinci mağlubiyetini aldı ve grupta ikinci duruma düştü.

    Haftaya Banvit'in ardından averajla ikinci sırada giren Fransız ekibi Monaco ise sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 105-86 mağlup edip, 19 puana ulaştı ve grupta tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

    Gruptaki diğer maçlarda Yunanistan'ın Aris takımı, sahasında İsrail ekibi Ironi Nahariya'yı 85-58, Alman ekibi Fraport Skyliners da sahasında Sloven temsilcisi Helions Suns Domzale'yi 72-62 yendi.

    - 11. haftanın maç programı ve puan durumu

    A Grubu'nun 11. haftasında 3 Ocak Salı günü Bakken Bears-Helios Suns Domzale, Ironi Nahariya-AS Monaco, CEZ Nymburk-Fraport Skyliners ve Banvit-Aris maçları oynanacak.

    Grupta 10. maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takım O G M AS YS P
    1 Manaco 10 9 1 750 647 19
    2 Banvit 10 8 2 806 727 18
    3 Aris 10 7 3 777 674 17
    4 CEZ Nymburk 10 7 3 815 727 17
    5 Fraport Skyliners 10 4 6 659 706 14
    6 Ironi Nahariya 10 3 7 712 759 13
    7 Helios Suns 10 1 9 587 669 11
    8 Bakken Bears 10 1 9 697 894 11
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:58
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