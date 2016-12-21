Karşıyaka, Maccabi'ye kaybetti
Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki onuncu maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Rand Media'ya 78-69 yenildi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 23-18 geride kapatan Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 35-33 geride gitti.
İkinci yarıda hücumda biraz daha etkili olan İzmir ekibi, üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya indirdi: 55-54
Son periyotta rakibin farkı açmasına engel olamayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 78-69 kaybetti.
İzmir temsilcisi, bu sonuçla grupta 4. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi Rand Media 4. galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan DaJuan Summers olurken, Maccabi Rand Media adına Patrick Richard 21 sayı üretti.
Salon: Maccabi House
Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Ognjen Jokic (Karadağ), Aleksandar Milojevic (Makedonya)
Maccabi Rand Media: Richard 21, Hanochi 8, Ben Chimol 6, Thomas 17, McCrea 16, Levi 3, Zalmanson 7, Kadir
Pınar Karşıyaka: Green, Brown 23, Ponitka 5, Owens 4, Summers 25, Petway 2, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 6
1. Periyot: 23-18
Devre: 35-33
3. Periyot: 55-54
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:21
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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