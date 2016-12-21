 Karşıyaka, Maccabi'ye kaybetti – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Karşıyaka, Maccabi'ye kaybetti

    Karşıyaka, Maccabi'ye kaybetti

    Basketbolda, B Grubu'ndaki onuncu maçında , deplasmanda İsrail ekibi 'ya 78-69 yenildi.

    Mücadelenin ilk çeyreğini 23-18 geride kapatan soyunma odasına da 35-33 geride gitti.

    İkinci yarıda hücumda biraz daha etkili olan İzmir ekibi, üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya indirdi: 55-54

    Son periyotta rakibin farkı açmasına engel olamayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 78-69 kaybetti.

    İzmir temsilcisi, bu sonuçla grupta 4. mağlubiyetini yaşarken, 4. galibiyetini aldı.

    Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan DaJuan Summers olurken, Maccabi Rand Media adına Patrick Richard 21 sayı üretti.


    Salon: Maccabi House

    Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Ognjen Jokic (Karadağ), Aleksandar Milojevic (Makedonya)

    Maccabi Rand Media: Richard 21, Hanochi 8, Ben Chimol 6, Thomas 17, McCrea 16, Levi 3, Zalmanson 7, Kadir

    Pınar Karşıyaka: Green, Brown 23, Ponitka 5, Owens 4, Summers 25, Petway 2, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 6

    1. Periyot: 23-18

    Devre: 35-33

    3. Periyot: 55-54

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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