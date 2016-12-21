Basketbolun en iyileri parkeye çıkıyor
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarını ‘Parkenin Sihirbazları’ konseptiyle spot ışıklar altına almaya hazırlanan Spor Toto All-Star 2017’de oylama heyecanı başladı. Basketbolseverler, internet üzerinden düzenlenen oylamaya katılarak Asya ve Avrupa karmalarında yer alacak favori oyuncularını seçiyor.
Parkenin sihirbazlarıyla tanışma fırsatı
All-Star oylama partneri RedBull.com'un desteğiyle devam eden oylamada, oy kullananları "Parkenin Sihirbazları"yla tanışma şansı bekliyor. Seçilen karmalardan birini doğru tahmin eden iki kişi, dilediği takımla tanışma fırsatını bulacak.
2016'da Asya Karması sahadan galip ayrılmıştı
Geçen yıl oylamaya bir milyona yakın basketbolsever katılarak yoğun ilgi göstermişti. Geçen sene Üç Sayı Yarışması'nı Melih Mahmutoğlu, Yetenek Yarışması'nı Berk Uğurlu ve Smaç Yarışması'nı da Furkan Korkmaz kazanmıştı. All-Star maçının galibi ise Avrupa Karması'nı 156-131'le mağlup eden Asya Karması olmuştu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:41
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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