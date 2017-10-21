 Barcelona'nın niyeti belli oldu – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Barcelona'nın niyeti belli oldu

    Barcelona'nın niyeti belli oldu

    Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kalmaya devam etmek istediklerini açıkladı.

    Barcelona yönetiminin düzenlediği yıllık kongre öncesinde basına açıklamalarda bulunan Bartomeu, İspanya hükümetinin bağımsızlık girişimlerinden dolayı Katalonya özerk yönetimini feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi.

    Taraftarlara sağduyu çağrısında bulunan başkan Bartomeu, "Her şeye rağmen barışçıl cevaplar vermeliyiz. Desteğimiz, kurumlara seçimle gelmiş Katalanlaradır. Barcelona, her zaman Katalonya halkının yanında oldu. Katalan kurumlarına ve medyasına desteğimi bir kez daha yineliyorum." şeklinde konuştu.

    La Liga'dan ayrılması gündeme gelen Barcelona'nın durumu hakkında da görüşlerini aktaran Bartomeu, "Barcelona'nın niyeti, La Liga'da oynamaya devam etmektir." ifadesini kullandı.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:04
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