Barcelona'nın niyeti belli oldu
Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kalmaya devam etmek istediklerini açıkladı.
Barcelona yönetiminin düzenlediği yıllık kongre öncesinde basına açıklamalarda bulunan Bartomeu, İspanya hükümetinin bağımsızlık girişimlerinden dolayı Katalonya özerk yönetimini feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi.
Taraftarlara sağduyu çağrısında bulunan başkan Bartomeu, "Her şeye rağmen barışçıl cevaplar vermeliyiz. Desteğimiz, kurumlara seçimle gelmiş Katalanlaradır. Barcelona, her zaman Katalonya halkının yanında oldu. Katalan kurumlarına ve medyasına desteğimi bir kez daha yineliyorum." şeklinde konuştu.
La Liga'dan ayrılması gündeme gelen Barcelona'nın durumu hakkında da görüşlerini aktaran Bartomeu, "Barcelona'nın niyeti, La Liga'da oynamaya devam etmektir." ifadesini kullandı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:04
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Malatya'da ilk 11'ler belli oldu
Toplam 1
Yorum
Nevzat Yeterbe.abdül.kadirnerde.onazikimbe.kesecek.baska.adam.bulamadinmi. yaziklar.olsun.
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 12
Yorum
han adam haklı gerekli koltuklar değişmedikçe sonuclar hakkında atar tutarlar. biri yenilecek desin emir gitsin gerekirse pafla yenerler anlayna
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''Hiçbiriniz bir Alex değil!''
Toplam 3
Yorum
Hiçbiriniz bir Alex değil!. Hiçbiriniz bir Alex değil!.
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