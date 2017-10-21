Barça resmen açıkladı! La Liga'da kalacaklar mı?

La Liga gelirlerinin %20'sini oluşturan Katalan ekibinin geleceğiyle ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Kimileri Barça'nın gelecek dönemde Fransa Ligue 1'de oynamasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını öne sürerken, Katalunya'nın kendi bünyesinde bir lig kurma olasılığı da masaya yatırılıyor.

Ancak Barcelona Başkan Josep Bartomeu, bugün yaptığı açıklamayla niyetlerinin La Liga'da kalmaktan yana olduğunu belirtti.

Bartomeu, ''Barça'ya, kurumumuza ve üyelerimiz arasındaki farklı görüşlere saygı duyulmasını istiyoruz. Siyasi sebeplerden ötürü manipüle edilmek için bir araç olmayacağız. Kimse bizi kontrol altına almaya çalışmasın. Üyelerimizin, La Liga'da oynamaya devam etmeyi planladığımızı bilmesini isterim. Bugünkü şartlarda La Liga'daki konumumuz tamamen garanti altındadır'' diye konuştu.

Teknik direktör Valverde ilgili de konuşan Bartomeu, ''Valverde çok az zamanda herkesin sevgisini ve saygısını kazandı'' dedi.

Camp Nou'nun isim hakkı için büyük şirketlerle görüşme halinde olduklarını dile getiren Bartomeu, ''Beklenenden daha fazla ilgi görüyoruz'' dedi.

Futboldaki enflasyona ve astronomik rakamlara tepki gösteren Bartomeu, ''La Masia, tarzımızı korumak ve tepki göstermek için kulübün odak noktası olmaya devam etmelidir'' ifadelerini kullandı.