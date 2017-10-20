Yüzde ‘100’ uzaylı!

Arjantinli yıldız, Olympiakos’a attığı golle Avrupa kupalarında 100 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu. En büyük rakibi Ronaldo’nun ise 112 golü bulunuyor

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Barcelona'nın Olympiakos'u önceki akşam 3-1 yendiği maçta takımı adına ikinci golü kaydeden Lionel Messi, Avrupa kupalarında 100 gol barajına ulaştı. Arjantinli yıldız, bu onura ulaşan ikinci futbolcu olurken, en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun 151 maçta 112 golü bulunuyor.



ORTALAMASI CR7'DEN İYİ

Messi ise 100 gole 122 maç sonunda ulaştı. Ronaldo maç başına 0.74 gol ortalaması tuttururken, Messi 0.82 gol ortalaması yakaladı. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde maçtan sonra Messi için, "Umarım bu sezon 200 gole ulaşır. Şaka bir yana imkansız denilen her istatistiği alt üst ediyor" değerlendirmesinde. 'Uzaylı' lakabı takılan Messi, Katalan ekibinin bu sezon resmi maçlarda kaydettiği 32 golden 15'ine tek başına imzasını attı.



