Messi ağzına ne attı?
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin Olympiakos maçında çorabından bir şey çıkarıp ağzına atması tartışma yarattı...
Barcelona, dün akşam Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Olympiakos'u 3-1 mağlup etti.
Fakat maçtaki mücadeleden ziyade, Messi'nin yaptığı bir hareket karşılaşmaya damga vurdu.
Arjantinli süperstarın karşılaşmanın 10. dakikasında çorabından bir cisim çıkarıp ağzına attığı görüldü. Ekranlara yansıyan bu görüntü futbolseverlerin aklında soru işaretleri yarattı.
Katalan basını, Messi'nin mide bulantısını engellemek için glukoz tableti kullandığını belirtirken sosyal medyada ise taraftarlar, Messi'nin ağzına attığı şeyin sakız, şeker gibi önemsiz bir şey olduğu tahmininde bulundu.
Messi, geçtiğimiz yıllarda birçok kez karşılaşmaların oynandığı sırada sahada kusmuş, bununla ilgili olarak oyuncunun çözülemeyen bir mide problemi olduğu ortaya çıkmıştı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
Messi ağzına ne attı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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