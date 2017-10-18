Barça ve Real'in Lincoln savaşı
İspanya Ligi ekipleri Barcelona ve Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek Lincoln Correa'yı transfer edebilmek için yarışa girdi.
Brezilya formasıyla FIFA U17 Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyen Correa, Barcelona ve Real Madrid'in dikkatini çekti. İki kulüp de genç oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.
SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR
Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2019 Temmuz'da sona erecek.
Flamengo ile Vinicius Junior transferinde yakın ilişkiler kuran Real Madrid'in Lincoln Correa transferinde Barça'dan daha avantajlı olduğu belirtildi.
Brezilya alt yaş gruplarında 21 maça çıkan Correa, 18 gole imza attı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:23
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
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Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
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