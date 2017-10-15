Barcelona'ya Atletico dur dedi

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, haftanın dev maçında Atletico Madrid'e konuk oldu.

Karşılaşmanın genelinde Barcelona maçın hakimi olurken konuk ekip, Atletico Madrid savunmasını geçmekte güçlük çekti.

Maçta dakikalar 21'i gösterdiğinde Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez, attığı golle başkent devini 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından şoku atlatmak isteyen Barcelona, rakip kaleyi adeta abluka altına aldı.

Maçın ilk yarısı 1-0'lık Atletico'nun üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Barcelona'nın baskısı daha da arttı ve Katalan devi, üst üste ataklarla beraberliği aradı.

Maçta son dakikalara girilirken Barcelona, uzun süre aradığı golü Uruguaylı yıldızıyla buldu. 81. dakikada sahneye çıkan Luis Suarez, 1-1'lik beraberliği getiren gole imzasını attı.

Son bölümde eşitliği yakalayan Barça, kalan dakikalarda da baskısından ödün vermedi ancak başka gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid ile Barcelona, dev maçta puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından 22 puana ulaşan Barcelona, liderlik koltuğundaki egemenliğini sürdürürken Atletico Madrid ise 16 puana çıktı.