Barcelona'ya Atletico dur dedi
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.
Atletico Madrid, 21. dakikada Niguez ile öne geçti. Barcelona bu gole 82. dakikada Suarez'le cevap verdi.
Karşılıklı atılan gollerin ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu haftaya kadar tüm maçlarınnı kazanan Barcelona, bu sezon ilk kez bir maçı kazanamadı ve paunı 22 yaparak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise puanını 16'ya çıkardı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:38
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Galatasaray 8'de 7 yaptı!
Toplam 11
Yorum
Murat Öyle yorumlar yapan var ki görende zanneder ki Konya müthiş oynadı. Bir tane bile şutu yok Konya'nın boşuna ağlamayın
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Leipzig, Dortmund'a ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı
Toplam 1
Yorum
Aslan BRUMAYI YEDEK OTURTAN TEK.DIREKTÖRE KAPI GÖSTERILMELI
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 21
Yorum
yalnızkalır Maalesef hakemler yeniden sahnede..TFF de fetö temizlenmezse takımlar ligden çekilebilirler..sonrada tff nin tuttuğu fetö takımları yalnız
Barcelona'ya Atletico dur dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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