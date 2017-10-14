Barcelona'ya Atletico dur dedi

Atletico Madrid, 21. dakikada Niguez ile öne geçti. Barcelona bu gole 82. dakikada Suarez'le cevap verdi.

Karşılıklı atılan gollerin ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu haftaya kadar tüm maçlarınnı kazanan Barcelona, bu sezon ilk kez bir maçı kazanamadı ve paunı 22 yaparak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise puanını 16'ya çıkardı.