 Barcelona'ya Atletico dur dedi – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Barcelona'ya Atletico dur dedi

    Barcelona'ya Atletico dur dedi

    İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

    Atletico Madrid, 21. dakikada Niguez ile öne geçti. Barcelona bu gole 82. dakikada Suarez'le cevap verdi.

    Karşılıklı atılan gollerin ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

    Bu haftaya kadar tüm maçlarınnı kazanan Barcelona, bu sezon ilk kez bir maçı kazanamadı ve paunı 22 yaparak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise puanını 16'ya çıkardı.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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