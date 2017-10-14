Arda Turan'a bir şok daha!

La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid-Barcelona derbisi oynanacak.

Atletico Madrid maçının 18 kişilik futbolcu kafilesi belli oldu. Ernesto Valverde, La Liga tarihinin en iyi sezon başlangıcına ortak olmak için cumartesi günü Wanda Metropolitano'daki maç için (TSİ 21.45) götüreceği oyuncuları belirledi.

Ernesto Valverde'nin açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor. Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes ve Umtiti.

Maç kadrosunda yer almayan Arda Turan'ın ise sol ayağında bir sakatlık olduğu kaydedildi.