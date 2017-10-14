Arda Turan'a bir şok daha!
La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile karşılaşacak Barcelona'nın maç kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Turan kadroya alınmadı.
La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid-Barcelona derbisi oynanacak.
Atletico Madrid maçının 18 kişilik futbolcu kafilesi belli oldu. Ernesto Valverde, La Liga tarihinin en iyi sezon başlangıcına ortak olmak için cumartesi günü Wanda Metropolitano'daki maç için (TSİ 21.45) götüreceği oyuncuları belirledi.
Ernesto Valverde'nin açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor. Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes ve Umtiti.
Maç kadrosunda yer almayan Arda Turan'ın ise sol ayağında bir sakatlık olduğu kaydedildi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 07:56
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
Arda Turan'a bir şok daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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