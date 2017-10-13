Messi'ye çılgın teklif!

Barcelona, 2018 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızla nikah tazelemek istiyor. Neymar'ı PSG'ye kaptırdığı için eleştirilere hedef olan Barcelona yönetiminin, takımın süper yıldızı Lionel Messi'ye dudak uçuklatacak cinsten bir teklif götüreceği konuşuluyor.

90 MİLYON EURO İMZA PARASI

Barcelona'nın, Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin ciddi olarak ilgilendiği Messi'ye 90 milyon Euro imza parası içeren yeni bir sözleşme önereceği iddia edildi. Barça, ayrıca yeni sözleşmede Messi'ye haftalık 560 bin Euro ödeyecek. 90 milyon Euro'luk imza parasının tarihteki en yüksek bedel olması bekleniyor.





MESSI'NİN PARASI SPONSORDAN

Barcelona Kulübü, Messi'ye ödenecek bu paraları sponsordan karşılamayı planlıyor. Barça, Camp Nou Stadı'nın isim haklarını satarak Messi'nin ücretini karşılayacak. Kapasitesi 105 bin olan yeni Camp Nou Stadı'nın çalışmaları 2019'da başlayacak ancak Barcelona, Messi'yle anlaşabilmek için isim haklarını daha önceden satmayı planlıyor.

İSİM SPONSORU NIKE

Barcelona, Messi'nin ücretini karşılayabilmek için takımın forma sponsoru olan Nike'a stadın isim haklarını satmayı hedefliyor. Bu sebeple kulübün, 2018 yılının başlarında Camp Nou Stadı'nın ismi değiştiğini açıklaması bekleniyor.

200 MİLYON EURO

Gelecek 25 yılın için stadın isim haklarını satmayı planlayan Barcelona, buradan 200 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.



KONTRATI BABASI VE KARDEŞİ İMZALADI

Katalan basınında yer alan iddiaya göre, Messi'yi 2021'e kadar takıma bağlayan yeni sözleşmeye Messi'nin babası Jorge ve kardeşi Rodrigo imzayı attı. Sözleşmede yalnızca Lionel Messi'nin imzası eksik. Messi'nin Ekvador karşısında 3 gol atarak Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıması sonrası Arjantin play-off oynama ihtimali kalmadı. Barcelona, Kasım ayındaki Milli arada boşluk bulabilecek olan Messi'nin 90 milyon Euro imza parası ve haftalık 560 bin Euro'luk teklifi içeren sözleşmeye imza atmasını bekliyor.



180 MİLYON EURO

Yeni sözleşmeye göre Barcelona'dan yıllık 29 milyon Euro alacak olan Messi, 90 milyon Euro imza parası ile birlikte 3 yılda toplam 180 milyon Euro kazanacak.





Messi'nin Barça'daki ilk yılı (2004)