 Camp Nou satılık! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Camp Nou satılık!

    Camp Nou satılık!
    İSPANYA'DA günün en çok konuşulan haberlerinden biri Camp Nou'nun isim hakkının satışı sunulacağıydı. Sport Gazetesi'nde çıkan haberde 2021-22 sezonunda stadın kapasitesini 105 bine çıkarmayı hedefleyen 'nın, Camp Nou'nun ismini de değiştirmeyi hedefliyor. Stat ismini 200 milyon euro'ya satmayı planlayan Barça yönetimi, yeni bir gelir kapısı yaratmayı amaçlıyor. Bu arada , ara dönemde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi, sezon başında da gündemine aldığı Coutinho için bir kez daha Liverpool'un kapısını çalmayı planlıyor. Barça'nın bu transferde 150 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Camp Nou satılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.