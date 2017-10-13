Camp Nou satılık!
İSPANYA'DA günün en çok konuşulan haberlerinden biri Camp Nou'nun isim hakkının satışı sunulacağıydı. Sport Gazetesi'nde çıkan haberde 2021-22 sezonunda stadın kapasitesini 105 bine çıkarmayı hedefleyen Barcelona'nın, Camp Nou'nun ismini de değiştirmeyi hedefliyor. Stat ismini 200 milyon euro'ya satmayı planlayan Barça yönetimi, yeni bir gelir kapısı yaratmayı amaçlıyor. Bu arada Barcelona, ara dönemde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi, sezon başında da gündemine aldığı Coutinho için bir kez daha Liverpool'un kapısını çalmayı planlıyor. Barça'nın bu transferde 150 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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