Biyonik adam Messi
Yıldız futbolcu, 2017-18 sezonunda Barcelona ve Arjantin formalarıyla hiç resmi maç kaçırmadı. 13 Ağustos’tan bu yana 15 karşılaşmada oynayan tangocu, bin 450 dakika sahada kaldı
LİONEL Messi'ye mola yok... Barcelona'nın Arjantinli yıldızı. yeni sezona yoğun bir giriş yaptı. Hem İspanyol kulübü, hem de Arjantin Milli Takımı ile 13 Ağustos'tan bu yana 15 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda bir dakika bile kaçırmadı. Tüm müsabakaları hiç çıkmadan tamamlayan 30 yaşındaki futbolcu, bin 450 dakika sahada kaldı. Sezona 13 Ağustos'ta Real Madrid ile oynanan İspanya Süper Kupa Finali'yle başlayan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 2, La Liga'da 7 maçta forma giydi.
KITALARARASI YOLCULUK
BU karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Messi, Arjantin'le eylül ve ekim aylarında ise 4 karşılaşmada oynadı. Ekvador karşısında yaptığı hat-trick ile Arjantin'i Dünya Kupası Finalleri'ne götüren tangocu, iki kez Avrupa'dan Güney Amerika'ya gidip döndü ve toplamda bin 450 dakika sahada kaldı.
11 maçta 14 gol
Barcelona'nın vazgeçilmezi bu sezon takımıyla çıktığı 11 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Sezona süper bir başlangıç yapan yıldız futbolcu, bu maçlarda 2 de asist yaptı.
KITALARARASI YOLCULUK
BU karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Messi, Arjantin'le eylül ve ekim aylarında ise 4 karşılaşmada oynadı. Ekvador karşısında yaptığı hat-trick ile Arjantin'i Dünya Kupası Finalleri'ne götüren tangocu, iki kez Avrupa'dan Güney Amerika'ya gidip döndü ve toplamda bin 450 dakika sahada kaldı.
11 maçta 14 gol
Barcelona'nın vazgeçilmezi bu sezon takımıyla çıktığı 11 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Sezona süper bir başlangıç yapan yıldız futbolcu, bu maçlarda 2 de asist yaptı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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