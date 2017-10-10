Barça'nın eski yıldızı uyuşturucu işine bulaştı!

Bir dönem Barcelona forması giymiş Rafael Marquez'in, Meksikalı uyuşturucu baronlarına çalıştığı iddia edildi.

Meksikalı futbol efsanesi Rafael Marquez'in adı sık sık uyuşturucu kaçakçılığı ile gündeme gelmeye başlamışken, konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.



Meksikalı uyuşturucu baronu Raul Flores Hernandez için çalıştığı iddia edilen ve Amerika'nın uyuşturucu trafiği için takip edilecekler listesinde ismi bulunan Marquez'in, annesinin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Raul Flores Hernandez'den ev aldığı şu an gündemi meşgul ediyor.



Marquez, tüm bu iddiaları yalanlasa da, 2007 yılında annesinin Guadalaraja'da Hernandez'in kaldığı evi satın alması, geniş yankı uyandırdı. Aynı evin, şu an Marquez tarafından kullanıldığı belirtilirken tüm bu gelişmelerin Meksika Ligi ekibi Atlas'ta oynayan oyuncunun başını ağrıtacağı konuşuluyor.



Marquez'in bu devasa evi bir spor eğitim merkezine dönüştürmek istediği ve bunun maliyetinin 14.2 milyon pound olduğu kaydedilirken, Marquez'in annesinin de Meksikalı siyasilere 'organik' bağı olduğu iddia edildi.Evin bulunduğu Guadalaraja ise ABD yetkilileri tarafından uyuşturucu kaçakçılığının merkezi olarak adlandırılıyor.