BİR REKOR DAHA GELİYOR!
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için Manchester City'nin devre arasında dudak uçuklatacak bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Eğer teklif kabul edilirse, Lionel Messi kırılması zor bir rakama İngiltere'nin yolunu tutacak.
İngiliz ekibi Manchester City, Katalan ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için dudak uçuklatacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
İspanya'nın AS gazetesine göre Barcelona'nın kapısını 400 milyon Euro ile çalmaya hazırlanan Manchester City, tarihe geçecek transferi Ocak ayında bitirmek istiyor.
Eğer teklif kabul edilirse Lionel Messi, 2008-2012 yılları arasında Barcelona'ya tarihinin en iyi sezonunu yaşatan Pep Guardiola ile İngiltere'de yeniden buluşmuş olacak.
Barcelona'nın Lionel Messi ile anlaşma sağlandığını ve sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı açıkladığı 5 Temmuz tarihinden bu yana konu ile ilgili herhangi bir gelişme olmaması kafaları karıştırmıştı. Arjantinli yıldıza imza töreni düzenlenmemesi taraflar arasında anlaşmazlık olduğu iddialarını güçlendirmişti.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:54
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TAKIM KURMAK ZOR
Toplam 15
Yorum
gssssss şu adamı gösterip moraliimizi bozmayın milli takımı millilikten çıkardı
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 10
Yorum
mesut ozıl mesut ve bahtıyarım abılerım kardeslerım ama ben dunyada ılk onda olan topcuyum ne besıktas ne fener barcelona psg okey kapıs sayglar.......
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 2
Yorum
arda ne alaka ya . biz istiyoruz ardayı . gs nin evladıdır
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