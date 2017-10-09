 BİR REKOR DAHA GELİYOR! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    BİR REKOR DAHA GELİYOR!

    BİR REKOR DAHA GELİYOR!

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için 'nin devre arasında dudak uçuklatacak bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Eğer teklif kabul edilirse, Lionel Messi kırılması zor bir rakama İngiltere'nin yolunu tutacak.

    Sezon başında Paris Saint Germain'e 220 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Neymar'ın kırılamaz denilen rekorunu, 'nın bir başka yıldızı kırmak üzere…

    İngiliz ekibi , Katalan ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için dudak uçuklatacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

    İspanya'nın AS gazetesine göre Barcelona'nın kapısını 400 milyon Euro ile çalmaya hazırlanan Manchester City, tarihe geçecek transferi Ocak ayında bitirmek istiyor.

    Eğer teklif kabul edilirse Lionel Messi, 2008-2012 yılları arasında Barcelona'ya tarihinin en iyi sezonunu yaşatan Pep Guardiola ile İngiltere'de yeniden buluşmuş olacak.



    Barcelona'nın Lionel Messi ile anlaşma sağlandığını ve sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı açıkladığı 5 Temmuz tarihinden bu yana konu ile ilgili herhangi bir gelişme olmaması kafaları karıştırmıştı. Arjantinli yıldıza imza töreni düzenlenmemesi taraflar arasında anlaşmazlık olduğu iddialarını güçlendirmişti.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:54
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