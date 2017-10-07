 PIQUE'YE PROTESTOLAR SÜRÜYOR – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    PIQUE'YE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

    PIQUE'YE PROTESTOLAR SÜRÜYOR
    İspanya'nın Arnavutluk'u rahat geçtiği mücadeleye 'siyaset' damga vurdu. Katalunya'daki referanduma destek veren Barcelonalı Gerard Pique top ayağına her geldiğinde yoğun şekilde ıslıklandı. Boğalar'ın hocası Julen Lopetegui de 60. dakikada Pique'yi kenara çekerek Nacho Fernandez'i onun yerine sahaya sürdü.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:58
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