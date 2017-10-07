PIQUE'YE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İspanya'nın Arnavutluk'u rahat geçtiği mücadeleye 'siyaset' damga vurdu. Katalunya'daki referanduma destek veren Barcelonalı Gerard Pique top ayağına her geldiğinde yoğun şekilde ıslıklandı. Boğalar'ın hocası Julen Lopetegui de 60. dakikada Pique'yi kenara çekerek Nacho Fernandez'i onun yerine sahaya sürdü.