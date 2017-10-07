 PİQUE'YE BİR ŞOK DAHA – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    PİQUE'YE BİR ŞOK DAHA

    PİQUE'YE BİR ŞOK DAHA

    'da oynayan savunma oyuncusu Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından zor günler geçiriyor. Açıklamalarının ardından İspanyol taraftarlarından büyük tepki gören Pique şimdi de ünlü şarkıcı Shakira'dan ayrılık söylentileriyle gündemde. Evleri ayırdıkları söylenen çiftin iki çocuğu bulunuyor.

    İspanya'da Katalonya bağımsızlık referandumu konusundaki fikirlerinin dile getirdiği için İspanya'da büyük tepki gören Barcelonalı yıldız zor günler geçiriyor. İspanya basınında yer alan iddialara göre Pique ve 6 yıllık sevgilisi Shakira ayrılıyor. Aynı kaynaklara göre ayrılma kararını Kolombiyalı ünlü şarkıcının aldığı, Pique'nin 'da yaşadıkları evi terk ettiği bildiriliyor.

    Shakira ve Pique'nin Milan ve Sasha adlı iki çocuğu bulunuyor.

    İSPANYA'DA PIQUE'YE ŞOK PANKART
    Bağımsızlık yanlısı söylemleri nedeniyle ülkede hedef tahtasına konulan Barcelonalı Pique'ye Arnavutluk maçında nasıl bir tepki verileceği merakla bekleniyordu. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile tecrübeli oyuncu için açılan "Pique hayır, Shakira evet' pankartı dikkat çekti. İlk 11'de sahaya çıkan ve 60. dakikada oyundan alınan Pique, tribünlerin büyük kısmı tarafından ıslıklanıp yuhalandı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:45
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