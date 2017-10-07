PİQUE'YE BİR ŞOK DAHA
Barcelona'da oynayan savunma oyuncusu Gerard Pique Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından zor günler geçiriyor. Açıklamalarının ardından İspanyol taraftarlarından büyük tepki gören Pique şimdi de ünlü şarkıcı Shakira'dan ayrılık söylentileriyle gündemde. Evleri ayırdıkları söylenen çiftin iki çocuğu bulunuyor.
Shakira ve Pique'nin Milan ve Sasha adlı iki çocuğu bulunuyor.
İSPANYA'DA PIQUE'YE ŞOK PANKART
Bağımsızlık yanlısı söylemleri nedeniyle ülkede hedef tahtasına konulan Barcelonalı Pique'ye Arnavutluk maçında nasıl bir tepki verileceği merakla bekleniyordu. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile tecrübeli oyuncu için açılan "Pique hayır, Shakira evet' pankartı dikkat çekti. İlk 11'de sahaya çıkan ve 60. dakikada oyundan alınan Pique, tribünlerin büyük kısmı tarafından ıslıklanıp yuhalandı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:45
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BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM!
Toplam 4
Yorum
TCelcius Bu renkli basın kucak oğlanı olmayı bırakmadıkça türk futbolu düzelmez hayatları algı yaratmak BEŞİKTAŞ düşmanlığı cami duvarına işiyorsunuz
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''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''
Toplam 9
Yorum
TCelcius Bu yılmaz vural deli etti beni dün ulan yeniliyoruz hala kendine yer yapmaya çalışıyor tiksiniyorum bu art niyetli insanlardan ayar oluyorum
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Sneijder dönüyor
Toplam 7
Yorum
Ertan 20 milyon € tazminatı kim verecek?
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