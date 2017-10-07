 BARÇA'NIN LA LİGA DIŞINDA KALMA RİSKİ – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    BARÇA'NIN DIŞINDA KALMA RİSKİ

    BARÇA'NIN <a href="/index/la-liga?id=c32d8da3-2126-414c-8106-33dd27986cf0" class="" rel="tag">LA LİGA</a> DIŞINDA KALMA RİSKİ

    İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan kulüplerle görüşeceğini ve bağımsızlığı tanıyan takımları ligin dışında bırakacaklarını söyledi.

    Tebas, Villarreal kentinde katıldığı bir konferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef, ve Espanyol takımlarının bulunmadığı bir (Birinci Futbol Ligi) olasılığı görüyorum. Eğer böyle bir şey olursa tekrar elde etmesi çok zor bir değer kaybeder." diye konuştu.

    Katalan Futbol Federasyonunun takınacağı tavrın önemli olacağını ifade eden Tebas, "Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde La Liga'daki Katalan kulüpleri acil toplantıya çağıracağım. Bağımsızlığı destekleyenler La Liga'nın dışında kalacak. Bizim görevimiz herkesi dinlemek ama aynı zamanda yönetmeliğin şartlarını da yerine getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Katalonya'nın bağımsız olması halinde Katalan Futbol Federasyonunun kendini dünya futbol kamuoyuna nasıl kabul ettireceğinin bilinmediğini vurgulayan Tebas, "FIFA kurallarını uygulamak zorunda kalmayacaklar. Böyle olunca da Katalonya'daki kulüplerde oynayan futbolcular tamamen transfer pazarının dışında kalacak." ifadelerini kullandı.

    Katalan takımlarından , Espanyol ve Girona La Liga'da, Reus, Gimnastic de Tarragona ve Barcelona B ise 2. ligde mücadele ediyor.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:02
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