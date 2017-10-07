Barça’da ömürlük imza

Barcel ona'da n emektar futbolcusu Andres Iniesta'ya büyük onur... 33 yaşındaki İspanyol yıldız, Katalan deviyle ömür boyu sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, "Ömür boyu demek, formda olmadığım zaman da kalacağım demek değil. Kendimi her zamanki gibi güçlü veya önemli hissetmediğim anda fikrimi değiştireceğim" dedi.