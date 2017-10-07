 Barça’da ömürlük imza – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Barça’da ömürlük imza

    Barça’da ömürlük imza
    Barcel ona'da n emektar futbolcusu Andres Iniesta'ya büyük onur... 33 yaşındaki İspanyol yıldız, Katalan deviyle ömür boyu sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, "Ömür boyu demek, formda olmadığım zaman da kalacağım demek değil. Kendimi her zamanki gibi güçlü veya önemli hissetmediğim anda fikrimi değiştireceğim" dedi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:59
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