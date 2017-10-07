ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!
Katalan basını Arda Turan'ın Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacağını yazdı.
Barcelona'nın bu sezon oynadığı 11 resmi maçta da forma şansı bulamayan Arda Turan, Barcelona'da bir geleceği olmadığına kanaat getirdi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Valverde'den bir dakika bile alamayan Milli futbolcu, Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak.
Gazete, Galatasaray'ın ilk opsiyon olduğunu ancak adı açıklanmayan birkaç kulübün daha oyuncuyla ilgilendiğini yazdı. Mundo Deportivo, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmasının yine de kolay olmayacağını belirtirken buna neden olarak oyuncunun Barcelona'ya getirdiği maliyeti gösterdi.
Katalan ekibinin Arda'yı ucuza satmayacağını yazan gazete Milli futbolcunun yönetimden bonservisinde indirim isteyeceğini iddia etti.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:44
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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