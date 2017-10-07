 ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    'DAN FLAŞ TALEP!

    ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!

    Katalan basını 'ın Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacağını yazdı.

    Barcelona'nın bu sezon oynadığı 11 resmi maçta da forma şansı bulamayan , Barcelona'da bir geleceği olmadığına kanaat getirdi.

    Mundo Deportivo'nun haberine göre; Valverde'den bir dakika bile alamayan Milli futbolcu, Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak.

    Gazete, Galatasaray'ın ilk opsiyon olduğunu ancak adı açıklanmayan birkaç kulübün daha oyuncuyla ilgilendiğini yazdı. Mundo Deportivo, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmasının yine de kolay olmayacağını belirtirken buna neden olarak oyuncunun Barcelona'ya getirdiği maliyeti gösterdi.

    Katalan ekibinin Arda'yı ucuza satmayacağını yazan gazete Milli futbolcunun yönetimden bonservisinde indirim isteyeceğini iddia etti.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:44
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