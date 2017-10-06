INİESTA'DAN 'ÖMÜRLÜK' İMZA

Katalan ekibinin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şöyle denildi:

FC Barcelona ve Andres Iniesta tarafları bağlayan bir şekilde ömürlük bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İmza töreni TSİ 13.30'da Camp Nou'daki President Sunol locasında gerçekleşecek.



14'te başkan Josep Maria Bartomeu ve kaptan Andres Iniesta, stadyumdaki Ricard Maxenchs basın odasında bir toplantı düzenleyecek.







Barça'nın şimdiden efsaneleşen 8 numarası, A Takım ile 639 maça çıktı ve şu an kulüp tarihinin en çok forma giyen ikinci ismi. Iniesta, 29 Ekim 2002'de çıktığı ilk maçından bu yana 15 senede 55 gol kaydetti.



2015 yazından beri takım kaptanı olarak sahaya çıkan Iniesta Eylül 1996'da Katalan devine katıldığında sadece 12 yaşındaydı.

Iniesta, Barça kariyerinde kaldırdığı 30 kupa ile Lionel Messi ile birlikte kulüp tarihinin en çok kupa kazanan iki oyuncusundan biri.