INİESTA'DAN 'ÖMÜRLÜK' İMZA
İspanyol devi Barcelona, tecrübeli oyuncusu Andres Iniesta ile 'ömürlük' sözleşme imzalandığını açıkladı.
Katalan ekibinin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şöyle denildi:
FC Barcelona ve Andres Iniesta tarafları bağlayan bir şekilde ömürlük bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İmza töreni TSİ 13.30'da Camp Nou'daki President Sunol locasında gerçekleşecek.
14'te başkan Josep Maria Bartomeu ve kaptan Andres Iniesta, stadyumdaki Ricard Maxenchs basın odasında bir toplantı düzenleyecek.
Barça'nın şimdiden efsaneleşen 8 numarası, A Takım ile 639 maça çıktı ve şu an kulüp tarihinin en çok forma giyen ikinci ismi. Iniesta, 29 Ekim 2002'de çıktığı ilk maçından bu yana 15 senede 55 gol kaydetti.
2015 yazından beri takım kaptanı olarak sahaya çıkan Iniesta Eylül 1996'da Katalan devine katıldığında sadece 12 yaşındaydı.
Iniesta, Barça kariyerinde kaldırdığı 30 kupa ile Lionel Messi ile birlikte kulüp tarihinin en çok kupa kazanan iki oyuncusundan biri.
Andres Iniesta'dan 'ömürlük' imzahttps://t.co/OXNInOkTKW pic.twitter.com/1HOynsYq8v— Fotomaç (@fotomac) 6 Ekim 2017
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:55
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Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ oyuncu ile transfer sezonunda görüşüldü ve klübününe haberi vardı klübüylede görüşüldü klup olmayacak paralar istedi oyuncu bedava geliyor !
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KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar ortada yönetici başarısı var hak hukuk meselesi değil alan razı veren razı durumu hak yeme durumu yok saçma yorum atmayın !!!
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GIULIANO SANCISI
Toplam 15
Yorum
selim Madem ekiciyi kazanacaktin ve ekicinin donecegini biliyordun neden 7-8 milyon euro harcatip bu oyuncuyu aldiriyorsun.nedir bu celiski sende
INİESTA'DAN 'ÖMÜRLÜK' İMZA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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