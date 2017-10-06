 Barcelona’da operasyon – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Barcelona’da operasyon

    Barcelona’da operasyon
    Barcelona, teknik direktör Valverde'nin, "Messi'nin halefi" dediği için düğmeye basıldı. İspanyol basını, Barça'nın, M.City forması giyen 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. Katalan ekibinin Alman futbolcunun transferinde 106 milyon poundu gözden çıkardığı iddia edildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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