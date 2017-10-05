KATALONYA İÇİN YENİ KARAR
Barcelona Kulübü, bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle gerginliklerin yaşandığı Katalonya'daki krize çözüm bulunması amacıyla kurulan arabuluculuk komisyonuna katıldığını açıkladı.
Kulüp, Barselona Barosunun girişimiyle Katalonya'daki krize çözüm bulmak için kurulan "Uzlaşma, Diyalog ve Arabuluculuk için Bağımsız Komisyonu"na katıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, komisyonun "mevcut siyasi duruma anlaşmalı bir çözüm bulunmasına yardımcı olmayı amaçladığı" vurgulandı.
Açıklamada, Katalonya'nın sportif anlamda referansı sayılan ve uzlaşma, diyalog ile saygı değerlerine bağlılığı olan bir kulüp olarak komisyona katılma kararı alındığı belirtildi.
Barselona Kulübü, 1 Ekim'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunda polisin bazı oy kullanma merkezlerine yönelik müdahalesinden dolayı Las Palmas maçını seyircisiz oynama ve 3 Ekim'deki genel greve katılma kararlarıyla Katalonya için başlattığı girişimlerin bir devamı olarak komisyona katıldığını duyurdu.
Kulüp, Barselona Barosu Başkanı Maria Eugenia Gay'ın başkanlığında kurulan söz konusu komisyonda, Barcelona Üniversitesi, Otonom Üniversitesi, Katalonya Avukatlık Konseyi, Katalonya'daki UTG ve CCOO işçi sendikaları, Barcelona Ticaret Odası, Ekonomistler Odası gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığını belirtti.
Komisyonu Başkanı Gay ise yaptığı açıklamada, "Diyaloğun tamamen koptuğu bir durumdayız. Katalan halkının özgür şekilde sandıkta kendini ifade edebilmesini sağlayacak, herkes için faydalı olacak bir çözüm bulabilmek için tüm enerjimizle çalışacağız." dedi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
-
RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
-
ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
-
TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
KATALONYA İÇİN YENİ KARAR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.