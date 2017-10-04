KATALONYA İÇİN YENİ KARAR
Barcelona Kulübü, bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle gerginliklerin yaşandığı Katalonya'daki krize çözüm bulunması amacıyla kurulan arabuluculuk komisyonuna katıldığını açıkladı.
Kulüp, Barselona Barosunun girişimiyle Katalonya'daki krize çözüm bulmak için kurulan "Uzlaşma, Diyalog ve Arabuluculuk için Bağımsız Komisyonu"na katıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, komisyonun "mevcut siyasi duruma anlaşmalı bir çözüm bulunmasına yardımcı olmayı amaçladığı" vurgulandı.
Açıklamada, Katalonya'nın sportif anlamda referansı sayılan ve uzlaşma, diyalog ile saygı değerlerine bağlılığı olan bir kulüp olarak komisyona katılma kararı alındığı belirtildi.
Barselona Kulübü, 1 Ekim'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunda polisin bazı oy kullanma merkezlerine yönelik müdahalesinden dolayı Las Palmas maçını seyircisiz oynama ve 3 Ekim'deki genel greve katılma kararlarıyla Katalonya için başlattığı girişimlerin bir devamı olarak komisyona katıldığını duyurdu.
Kulüp, Barselona Barosu Başkanı Maria Eugenia Gay'ın başkanlığında kurulan söz konusu komisyonda, Barcelona Üniversitesi, Otonom Üniversitesi, Katalonya Avukatlık Konseyi, Katalonya'daki UTG ve CCOO işçi sendikaları, Barcelona Ticaret Odası, Ekonomistler Odası gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığını belirtti.
Komisyonu Başkanı Gay ise yaptığı açıklamada, "Diyaloğun tamamen koptuğu bir durumdayız. Katalan halkının özgür şekilde sandıkta kendini ifade edebilmesini sağlayacak, herkes için faydalı olacak bir çözüm bulabilmek için tüm enerjimizle çalışacağız." dedi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
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Yorum
ÜMİT Gülüyorum ama sinirden.....
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
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ali aralar 1 anadolu sıkıstırıp vermısler tum derbılerı arka arkaya nasıl iş bea utanmasalar anadolu takımlarınıda koymadan arka arkaya vercekle
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SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM”
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egeli zaten batık futbol kardeşi ve kendisi düşürdü takımı bu hallere boş boş konuşmayın
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