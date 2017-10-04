FIFA'DAN FLAŞ İSPANYA KARARI
Barcelona'nın La Liga'dan atılması durumunda, FIFA'nın İspanya Milli Takımı'nı 2018 Dünya Kupası'ndan men edeceği öne sürüldü.
Katalonya'da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, İspanya'yı karıştırırken futbola olan olumsuz etkileri de gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Katalanların olası bağımsızlık ilanı sonrasında, La Liga'da mücadele eden takımlarının durumunun ne olacağı merak konusu olurken, İspanyol basını konuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
İddiaya göre, referandumu yasa dışı ilan eden ve tanımayan İspanya'nın futbolda da benzer bir tutum takınarak Barça'yı La Liga dışında bırakması durumunda, FIFA konuyla ilgili sert yaptırımlara başvuracak.
Buna göre Barcelona takımı La Liga'dan atması halinde, FIFA da İspanya Futbol Federasyonu'na yasak getirecek.
İspanya Milli Takımı'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesiyle sonuçlanacak süreç, eski dünya şampiyonunun sıradaki 2018 Dünya Kupası'na katılamamasına neden olacak.
La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı bir açıklamada, Katalonya'nın ayrılması durumunda Barcelona'nın ligde kalmasına izin verilemeyeceğini söylemişti.
İşte Tebas'ın gelişmelerle ilgili yaptığı o açıklama:
"Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir.".
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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