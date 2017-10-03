GERARD PİQUE'YE BÜYÜK ŞOK!
Barcelona'nın yıldız savunma oyuncusu Gerard Pique, Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu destekleyici açıklamaları nedeniyle tepkilerin odak noktası oldu.
Gerard Pique, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılacak olan İspanya'ya ile referandum sonrası çıktığı ilk antrenmanda İspanyol taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Kentteki çatışmalar nedeniyle seyircisiz oynanan Barcelona - Las palmas maçı sonrası gözler, Katalunya'nın bağımsızlığına açık şekilde destek veren Gerrard Pique'nin üzerindeydi. Maç sonunda, bağımsızlığa verdiği desteğin sorun yaratması halinde milli takımı bırakabileceğini gözyaşları içinde söyleyen Pique, milli takım antrenmanında sadece 23 dakika çalışabildi.
Tepkilerin artmasıyla Gerard Pique, sahayı güvenlik görevlileri eşliğinde terk etmek zorunda kaldı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:59
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GOLLERİN EFENDİSİ
Toplam 1
Yorum
ismail burak rodegalle birlikte görev alabilir trabzon gol patlaması yapar denenmesi lazım
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ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Toplam 1
Yorum
öylemi Borç için hala bi şey söylemedin. Bakalım daha neler gelecek durumlar çok ciddi
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KJAER'SİZ SAVUNMA ÇÖKTÜ
Toplam 1
Yorum
kjaer=thor kjaeri gönderen şimdi paraları çıtır çıtır yiyor 0.50 artmış kimin umrunda ki
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