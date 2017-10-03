GERARD PİQUE'YE BÜYÜK ŞOK!

Gerard Pique, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılacak olan İspanya'ya ile referandum sonrası çıktığı ilk antrenmanda İspanyol taraftarlar tarafından ıslıklandı.



Kentteki çatışmalar nedeniyle seyircisiz oynanan Barcelona - Las palmas maçı sonrası gözler, Katalunya'nın bağımsızlığına açık şekilde destek veren Gerrard Pique'nin üzerindeydi. Maç sonunda, bağımsızlığa verdiği desteğin sorun yaratması halinde milli takımı bırakabileceğini gözyaşları içinde söyleyen Pique, milli takım antrenmanında sadece 23 dakika çalışabildi.



Tepkilerin artmasıyla Gerard Pique, sahayı güvenlik görevlileri eşliğinde terk etmek zorunda kaldı.



