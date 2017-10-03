FIFA'DAN FLAŞ İSPANYA KARARI

Katalonya'da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, İspanya'yı karıştırırken futbola olan olumsuz etkileri de gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Katalanların olası bağımsızlık ilanı sonrasında, La Liga'da mücadele eden takımlarının durumunun ne olacağı merak konusu olurken, İspanyol basını konuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.







İddiaya göre, referandumu yasa dışı ilan eden ve tanımayan İspanya'nın futbolda da benzer bir tutum takınarak Barça'yı La Liga dışında bırakması durumunda, FIFA konuyla ilgili sert yaptırımlara başvuracak.

Buna göre Barcelona takımı La Liga'dan atması halinde, FIFA da İspanya Futbol Federasyonu'na yasak getirecek.







İspanya Milli Takımı'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesiyle sonuçlanacak süreç, eski dünya şampiyonunun sıradaki 2018 Dünya Kupası'na katılamamasına neden olacak.

La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı bir açıklamada, Katalonya'nın ayrılması durumunda Barcelona'nın ligde kalmasına izin verilemeyeceğini söylemişti.







İşte Tebas'ın gelişmelerle ilgili yaptığı o açıklama: