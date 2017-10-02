Katalonya Referandumu sırasında yaşanan olaylar hakkında konuşan Pique, "Çok zor bir gün geçirdik. Polis ve Guardia Civil'in fotoğrafları ortada. Ben bir Katalan'ım ve kendimi bir Katalan olarak hissediyorum. Katalonya halkının tutumundan dolayı gururluyum. Oy vermek bir haktır ve savunulmalıdır" dedi ve gözyaşlarına engel olamadı.



"PROBLEM OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLARSA, MİLLİ TAKIM'I BIRAKIRIM"

İspanya Milli Takımı'nda yer alması ile ilgili konuşan Gerard Pique, "Bence Milli Takım'a devam edebilirim. İspanya'da bugün olanları kabul etmeyen ve demokrasiye inanan pek çok insan var. Ama eğer yönetim gerçekten bir problem olduğumu düşünüyorsa, 2018'den önce milli takımı bırakırım" ifadelerini kullandı.



"OYNADIĞIM EN ZOR MAÇTI"

Mücadele hakkında da konuşan Pique, "Oynadığım en zor maçtı. Yönetim Kurulu maçı erteletmeye çalıştı ama bu, mümkün olmadı. Konuyu tartıştık ve kulüp oynamamız gerektiğine karar verdi" dedi.



