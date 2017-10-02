İŞTE YAŞANANLAR...

İspanya Krallığı'na bağlı Katalonya Özerk Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu, Barcelona - Las Palmas maçını da vurdu.



Önce ertelendi haberi geldi, sonra bu haber yalanlandı. Son olarak maçın seyircisiz oynanmasında karar kılındı.



Katalan ekibi, önemli basın organlarına maçın ertelendiği bilgisi yayıldı. İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga bu bilgiyi yalanladı. Las Palmas, Camp Nou'dan ayrılmadı ve maça çıkacak 11'ini açıkladı. Seyirciler ise stada alınmadı.



İşte Barcelona tarihine geçecek günde yaşananlar...

1. LAS PALMAS, İSPANYA BAYRAĞIYLA ÇIKACAĞINI AÇIKLADI

Kanarya Adaları takımı Las Palmas, Camp Nou'daki maça formasında günün tarihi ve İspanya bayrağıyla çıkacağını duyurdu.



Kulüp, bu eylemi İspanya'nın birliğine olan inancı nedeniyle gerçekleştireceğini savundu.







2. BARCELONA ERTELEME İSTEDİ

Barcelona yönetimi, TSİ 17:15'te başlaması planlanan Las Palmas maçının ertelenmesi talebini İspanya Futbol Federasyonu'na iletti.



Katalan Özerk Bölgesi'nin, İspanya Krallığı'ndan ayrılmak için düzenlemek istediği halk oylaması İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmıştı. Fakat Katalan politikacılar, oylamanın planlandığı gibi gerçekleşeceğini belirtince İspanya'da ortalık karıştı.



Bugün erken saatlerden itibaren sandıkların başına toplanan Katalonya halkını sandıklarda polis karşıladı. Bölgede bazı yerlerde oy kullanmak isteyenlerle İspanya polisi arasında çatışmalar çıktı.





3. MAÇIN ERTELENDİĞİ HABERİ YAYILDI

Maçın başlamasına kısa bir süre kala Barcelona Kulübü'nden maçın ertelendiği bilgisi gazetecilere servis edildi. İspanya'nın önemli kaynakları müsabakanın oynanmayacağı yönünde haberler geçtiler.



Fakat aradan kısa bir süre sonra gerçeğin bu olmadığı anlaşıldı.



İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga maçın oynanmaması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını ilettiler.



4. SEYİRCİSİZ OYNAMA OPSİYONU

Karşılaşmanın başlamasına 1 saatten az bir süre kala stadyumun taraftar girişleri kapalı kaldı. Camp Nou'nun dışında biletleriyle bekleyen seyirciler, şaşkın bir şekilde bekleyişlerini sürdürdüler.



Barcelona yöneticileri stadyuma geldiklerinde net bir açıklama yapmadılar. Maçın yayıncı kuruluşu ise, karşılaşmanın seyircisiz oynanma ihtimalinin bulunduğunu duyurdu.



5. PUAN SİLME CEZASI GÜNDEME GELDİ

Maçın başlamasına 1 saat kala Las Palmas, Camp Nou'da sahaya çıkacak 11'ini resmi olarak açıkladı.



Bu dakikadan sonra, Barcelona'nın maça çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı ve federasyondan puan silme cezası alacağı ihtimali konuşulmaya başlandı.



6. BARCELONA FUTBOLCULARI 'OYNAMAK İSTİYORUZ' DEDİLER

Maçın resmi başlama saatinden yaklaşık 25 dakika kadar önce Barcelona kalecileri oyun alanına çıktılar ve ısınmaya başladılar.



Katalan ekibinin yıldızları bu maçı oynamak istediklerini yöneticilere ilettiler. Bu durum sonucunda Barcelona yönetimi çaresiz kaldı.

7. BARCELONA MAÇIN SEYİRCİSİZ OYNANACAĞINI AÇIKLADI

TSİ 16:50 itibarıyla Barcelona Futbol Kulübü'nden resmi açıklama geldi. Katalan devi, maçın seyircisiz oynanacağını duyurdu.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Barcelona Kulübü, demokratik ifade haklarını kullanmak isteyen Katalan vatandaşlarını engellemeye yönelik tüm olayları kınıyor. Barcelona Yönetim Kurulu, bugüne özgü olağandışı gelişmeler ve LFP'nin müsabakayı ertelemeyi reddetmesi nedeniyle, Barcelona - Las Palmas maçı seyircisiz oynanmasına karar vermiştir."