BARÇA, LA LİGA'DA KALACAK MI?

Dün oynanan Barcelona-Las Palmas maçı, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu nedeniyle dünya futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Barcelona'nın 3-0 kazandığı maç öncesinde, esnasında ve sonrasında birçok olay yaşandı.



İşte dünyanın gözünü çevirdiği karşılaşma ve İspanya'da yaşananlar...

-İspanya Yüksek Mahkemesi'nin yasa dışı ilan ettiği Katalonya bağımsızlık referandumu, dün sabah saatlerinde başladı.

-2,2 milyon Katalan, referandum için sandıklara giderken İspanyol polisinin müdahalelerinde 893 kişi yaralandı. Bağımızlık referandumunda ilk sonuçlarda yüzde 90 evet oyunun çıktığı açıklandı.





LAS PALMAS'TAN 'BÜTÜNLÜKÇÜ' FORMA

Öte yandan dün İspanya Krallığı'na bağlı Kanarya Adaları Özerk Yönetimi temsilcisi Las Palmas, İspanya'nın bütünlüğünü savundukları bir metin yayınladı.

Barcelona maçına İspanya bayrağı ve dünün tarihinin bulunduğu bir formayla çıkacaklarını açıklayan kulübün duyurusunda "Las Palmas, bu tarihi dönemeçte sessiz kalabilir ya da harekete geçebilir. Biz ikincisini seçtik. Bugünkü formamıza umutlarımızı netleştirmek ve ülkemizin geleceği için küçük bir İspanyol bayrağı ve bugünün tarihini eklemeye karar verdik. Krallığın başkentine en uzak yerden İspanya'nın bütünlüğüne olan inancımızı haykırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BARCELONA ERTELEME İSTEDİ

Barcelona yönetimi, 1 Ekim Pazar günü TSİ 17:15'te başlaması planlanan Las Palmas maçının ertelenmesi talebini İspanya Futbol Federasyonu'na iletti.

MAÇ ERTELENDİ HABERLERİ YAYILDI

Mücadelenin başlamasına kısa süre kala İspanya basınında maçın ertelendiği haberleri yapıldı. İddialara göre bu haberler, Barcelona kulübü tarafından gazetecilere servis edildi.

Ancak İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga maçın oynanmaması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını iletti.





BARÇA TARAFTAR GRUBUNDAN PROTESTO AÇIKLAMASI

Barcelona'nın Grada Animacio adlı taraftar grubu, maçın oynatılma kararına tepki gösterdi. Grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada maçın oynanması durumunda sahaya gireceklerini duyurdu.

Açıklamada "Katalan halkına yapılan utanç verici bir baskıyla karşı karşıyayız. Maç ertelenmezse Camp Nou'ya giderek ilk dakikada sahaya koşacağız ve barışçıl bir oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Tüm dünyanın bu durumu görmesi lazım." ifadelerine yer verildi.

CAMP NOU'NUN KAPILARI KAPATILDI

Mücadelenin başlamasına 1 saatten kısa bir süre kala Camp Nou'nun taraftar girişleri kapatıldı. Biletleriyle stat etrafında bulunan taraftarların beklediği açıklama yayıncı kuruluştan geldi. Yayıncı kuruluş, maçın seyircisiz oynama ihtimalinin bulunduğunu duyurdu.

HÜKMEN MAĞLUBİYET VE PUAN SİLME CEZASI GÜNDEME GELDİ

Las Palmas sosyal medya hesaplarından Camp Nou'da sahaya çıkacak olan 11'lerini paylaştı. Bu hareket üzerine Barcelona'nın maça çıkmaması durumunda Katalan ekibinin hükmen mağlup sayılacağı ve puan silme cezası alacağı iddiaları ortaya çıktı.

BARÇALI FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTEDİ

Maçın resmi başlama saatine yaklaşık yarım saat kala Barcelona kalecileri, Camp Nou çimlerine ayak bastı ve ısınmaya çıktı. Katalan ekibinin futbolcuları, mücadeleyi oynamak istediklerini yönetime iletti.

BARCELONA, SEYİRCİSİZ OYNANACAĞINI AÇIKLADI

Barcelona, resmi başlama saatinden 25 dakika önce sosyal medya hesaplarından maçın seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Katalan ekibinin yaptığı açıklamada "Barcelona Kulübü olarak demokratik ifade haklarını kullanmak isteyen Katalan vatandaşlarını engellemeye yönelik tüm olayları kınıyoruz. Barcelona Yönetim Kurulu, bugüne özgü olağandışı gelişmeler ve LFP'nin müsabakayı ertelemeyi reddetmesi nedeniyle, Barcelona - Las Palmas maçı seyircisiz oynanmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.





BARCELONA BAŞKANI BARTOMEU AÇIKLAMA YAPTI

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, durumla ilgili olarak konuştu. Bartomeu "Bugün maçı kimse oynamak istemedi. Yaşananlardan ve ortada bulunan durumdan dolayı endişeliydik ancak maçın ertelenmesine izin vermediler. Bu maçı seyircisiz oynamamızın gerekçesi güvenlik endişesi değil, yaşananlara karşı bir tepki!" ifadelerini kullandı.

BARCELONA 2. BAŞKANI TEPKİ İÇİN İSTİFA ETTİ

Barcelona'nın 2. Başkanı Carles Vilarrubi, La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı karara tepki gösterdi. Katalan basınından Ara'nın haberine göre Vilarrubi, alınan bu karara tepki göstermek için istifa etti.

"6 PUANIMIZI SİLECEKLERDİ!"

Barcelona Başkanı Bartomeu, 6 puanlarının silinmesiyle tehdit edildiklerini açıkladı. Bartomeu, "Maçın ertelenmesi talebimiz geri çevrilince 6 puanımızın silinme tehdidiyle karşılaştık. Biz de maça çıkma kararı aldık. Ancak bunun sebebi dünyaya Katalunya'da nelerin yaşandığını göstermek istememizdi." ifadelerini kullandı.

LA LIGA TARİHİNDE SEYİRCİSİZ BAŞLAYIP BİTEN İLK MAÇ!

Barcelona-Las Palmas maçı, La Liga'nın 89 yıllık tarihinde seyircisiz başlayıp seyircisiz biten ilk maç olarak tarihe geçti. Lig tarihinde daha önce seyircisiz tamamlanan 3 maç olsa da bu karşılaşmalarda stat, maç başladıktan sonra boşaltılmıştı.

1976-77 sezonunda Valencia-Real Zaragoza, 1988-89 sezonunda Osasuna-Real Madrid, 2011-12 sezonunda Granada-Real Mallorca mücadelelerinde maç normal şekilde başladıktan sonra sıradışı olaylar nedeniyle seyircisiz olarak tamamlanmıştı.





MAÇ 3-0 SONA ERDİ

Seyircisiz başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Barcelona, 2. yarıda 3 gol bularak maçı 3-0 kazandı. Katalan ekibinin golleri, 49. dakikada Sergio Busquets, 70 ve 77. dakikalarda Lionel Messi'den geldi. Barcelona, ligde 7'de 7 yaparken bu sezon oynadığı 9. resmi maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

MAÇ OYNANIRKEN SAHAYA BİR KİŞİ GİRDİ

Barcelona-Las Palmas mücadelesinin 71. dakikasında sahaya kimliği tespit edilemeyen bir kişi girdi. Protestocu, yaklaşık 10 güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek saha dışına çıkarıldı.





GERARD PIQUE MAÇ SONRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Daha önce birçok kez Katalonya'nın bağımsız olmasını istediğini dile getiren Gerard Pique, maç sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

"Katalanım ve kendimi öyle hissediyorum. Katalonya halkıyla bugüne kadar hiç olmadığı kadar gurur duyuyorum. Son 7 yıldır olağanüstü davranıldı. Bu süreçte hiçbir saldırı olmadı ancak güvenlik güçleri için aynı şeyi söyleyemeyiz." diyen Pique, İspanya Milli Takımı'yla ilgili de konuştu.

Katalonya'da olanları doğru bulmadığının altını çizen tecrübeli yıldız, "İspanya Milli Takımı'nda oynamaya devam edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü Katalonya'da olanları normal karşılamayan, doğru bulmayan çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. İspanya pasaportum bulunduğu ve iyi oynadığım sürece milli takımda forma giyebilirim. Giydiğim zaman da terimin son damlasına kadar mücadele ederim." dedi.

Milli takımda oynamanın vatanseverlik olmadığını vurgulayan Pique, "Teknik direktörümüz -Julen Lopetegui- veya federasyon benim bir sorun olduğumu düşünürse geri adım atarım ve milli takımı bırakma kararımı 2018'in önüne çekerim." ifadelerini kullandı.

"SADECE OY KULLANMAK İSTİYORUZ"

Pique ayrıca İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İspanya hükümetini yalan söylemekle suçladı. "Bizim azımlık ve zarar çıkaran eylemciler olduğumuzu söylediler." diyen savunmacı sözlerini "İspanya'da birçok kişiyi buna inandırdılar ama öyle değil. Bizim kötü olduğumuzu düşünen insanlara karşı değilim ama biz kötü değiliz. Sadece oy kullanmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı. Pique, FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 Ekim'de Arnavutluk, 9 Ekim'de İsrail'le karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyor.

GUARDIOLA MAÇA ÇIKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola, eski kulübü Barcelona'nın maça çıkma kararını eleştirdi. Katalonya'da yayın yapan RAC1'e konuşan Guardiola, "Las Palmas maçına asla çıkılmamalıydı." dedi.

Olaylarda bine yakın kişinin yaralandığının altını çizen Guardiola, "İsnanların sadece oy vermeye gittiği Katalonya'da çok sayıda kişi yaralandı. Görüntüler aldatıcıydı. İnsanlar oy vermek için sandıklara gitti ve vahşi bir şekilde saldırıya maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

2. İSTİFA GELDİ!

Katalonya basınında çıkan haberlere göre 2. başkan Carles Vilarrubi'nin ardından bir yönetim kurulu üyesi daha istifa etti. Jordi Mones, yönetimin aldığı maça çıkma kararına tepki olarak görevinden ayrıldı.

LA LIGA BAŞKANINDAN İSPANYA BAYRAKLI TEPKİ

La Liga'nın başkanı Javier Tebas Medrano, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna sosyal medyadan tepki gösterdi. Tebas, kişisel Twitter hesabının profil fotoğrafını kalp şeklinde bir İspanya bayrağıyla güncelleyerek referandumu eleştirdi.

REAL MADRID TARAFTARINDAN BAYRAKLI PROTESTO

Barcelona'nın ezeli rakibi olan başkent temsilcisi Real Madrid, TSİ 21:45'te Katalonya ekibi Espanyol'u ağırladı. Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazanırken maçın 12. dakikasında taraftarlar İspanyol bayrakları açarak Katalonya'daki bağımsızlık referandumunu protesto etti.

PIQUE, XAVI, PUYOL, GUARDIOLA, OLEGUER REFERANDUMDAN YANA

Barcelona'nın birçok simge ismi Katalonya'daki referandumu destekleyenler arasındaydı. Carles Puyol, referandumu desteklediğini Twitter'dan açıkladı. Efsane futbolcu, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Seçim, demokrasidir!" ifadelerini kullandı.

Pique, oyunu kullandıktan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Oyumu kullandım. Hep beraber demokrasiyi savunma hakkımız engellenemez." ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona'nın simge isimlerinden Xavi de "İnsanların oy kullanma özgürlüğünü engellemek ne demek? Utanıyorum." sözleriyle İspanya yetkililerin eylemlerini eleştirmişti.

Guardiola, futbol oynadığı dönemlerde Katalonya Milli Takımı'nın FIFA'dan statü kazanması durumundaysa İspanya için değil, Katalonya için oynayacağını dile getirmişti. Futbolu 31 yaşında bırakan eski Barcelonalı Oleguer ise İspanya Milli Takımı formasını giymeyi reddetmişti.

ZIDANE: BARCELONA'SIZ BİR LİG DÜŞÜNEMİYORUM

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, geçen ay başında "Barcelona'nın olmadığı bir İspanyol ligi düşünemiyorum. Bir futbol hayranı olarak Barcelona'yı her zaman La Liga'da görüyorum" demişti.

Katalonya referandumunu "karışık bir konu" olarak tanımlayan başarılı çalıştırıcı, bu nedenle başka bir şey söylemek istemediğini dile getirmişti.

RAMOS, PIQUE'YE TEPKİLİ

Daha önce birçok kez atışan Sergio Ramos ve Gerard Pique, geçen günlerde yeniden karşı karşıya geldi. Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, Gerard Pique'nin geçen haftalarda oy vereceğini açıklaması üzerine "Pique ıslıklanmak istemiyorsa o mesajı paylaşmamalıydı. Milli Takım için iyi olmadı. Ancak ben yine de insanların düşüncelerinin özgürce ifade etmesinden yanayım." demişti.

Eski Barcelonalı Oleguer ise Pique için "Onun yaptığı tabii ki cesurca. Hepimiz biliyoruz ki bu tip yorumlara olumlu ya da olumsuz tepkiler olur. Düşüncesinin ne olduğunun önemi yok, sadece onu açıklaması bile oldukça cesurca ve çok değerli." ifaadelerini kullanmıştı.

KATALAN FUTBOLU BİTEBİLİR!

Yüzde 90 oranında evet sonucuyla bağımsızlık kararı alan Katalona'da futbolda belirsizlik söz konusu. Katalonya Spor Bakanı Gerard Figueras, "Katalan takımlarındaki oyuncuların İspanya ligi, Premier Lig, İtalya, Fransa'da oynamak durumunda kalabileceğini söylemişti.

LA LIGA BAŞKANI 'OYNAYAMAZLAR' DEMİŞTİ

La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda Barcelona ve Espanyol başta olmak üzere Katalan ekiplerinin La Liga'da oynayamayacağını duyurmuştu.

Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Tebas ayrıca "1 Ekim'de referandum olursa Barcelona'nın bu tarihte saat 16.30'da oynaması planlanan Las Palmas maçı ertelenir mi?" sorusuna ise, "Hayır. Biz asla yasa dışı bir durum için saat değiştirmeyiz. Bizim için 1 Ekim herhangi bir pazar günü." yanıtını vermişti.

BARCELONA YÖNETİMİ VE TARAFTARI BAĞIMSIZLIKTAN YANA!

Barcelona taraftarları, La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Eibar'ı 6-1 yendikleri karşılaşmada Katalonya'nın bağımsızlığı için kullanılacak "evet" anlamına gelen "Si" oyu için birçok pankart açmıştı.

Barcelona'nın 12 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı maçta "Katalan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz" pankartı açılmıştı.

Barcelona da 20 Eylül'de yaptığı açıklamada demokrasi ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Katalan halkının çoğunluğunun isteğine destek olunacağının vurgulamış ve ifade özgürlüğü, demokrasi, kendi kaderini tayin hakkı gibi hakları engelleyelen hareketlerin kınadıklarını belirtmişti.