 MAÇ ERTELENDİ Mİ? – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    MAÇ ERTELENDİ Mİ?

    MAÇ ERTELENDİ Mİ?

    İspanya'da gerçekleştirilen Katalunya Bağımsızlık Referandumu, bugün oynanacak - mücadelesini de etkisi altına aldı. Müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi.

    La Liga'da bugün TSİ 17.15'te oynanması gereken - mücadelesi ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi. Barcelona'nın erteleme duyurusunu İspanya Futbol Federasyonu doğrulamadı!

    Gün içerisinde, Barcelona'ya konuk olacak Las Palmas, Katalunya Bağımsızlık Referandumu'na tepki olarak karşılaşmaya formalarına İspanya Bayrağı koyarak çıkacağını resmi sitesinden duyurmuştu.

    Yapılan açıklamada; "Bugün formamıza bugünün tarihini ve bir İspanya bayrağını nakışlamaya karar verdik. Bu ülkeye dair umutlarımızı ve içinde yaşayanların iyi niyetine inancımızı ifade etmek istedik" ifadeleri kullanılmıştı.

    Bu durum karşısında Barcelona Yönetimi acil olarak toplanmış, ve maçın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

    La Liga yönetiminin henüz erteleme kararını onaylamadığı maçta, Las Palmas, Barcelona maçı ilk 11'ini açıkladı. Mücadelenin seyircisiz oynanması da gündemde.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MAÇ ERTELENDİ Mİ? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.