MAÇ ERTELENDİ Mİ?

La Liga'da bugün TSİ 17.15'te oynanması gereken Barcelona-Las Palmas mücadelesi ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi. Barcelona'nın erteleme duyurusunu İspanya Futbol Federasyonu doğrulamadı!

Gün içerisinde, Barcelona'ya konuk olacak Las Palmas, Katalunya Bağımsızlık Referandumu'na tepki olarak karşılaşmaya formalarına İspanya Bayrağı koyarak çıkacağını resmi sitesinden duyurmuştu.

Yapılan açıklamada; "Bugün formamıza bugünün tarihini ve bir İspanya bayrağını nakışlamaya karar verdik. Bu ülkeye dair umutlarımızı ve içinde yaşayanların iyi niyetine inancımızı ifade etmek istedik" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu durum karşısında Barcelona Yönetimi acil olarak toplanmış, ve maçın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.



La Liga yönetiminin henüz erteleme kararını onaylamadığı maçta, Las Palmas, Barcelona maçı ilk 11'ini açıkladı. Mücadelenin seyircisiz oynanması da gündemde.



