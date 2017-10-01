MAÇ ERTELENDİ Mİ?
İspanya'da gerçekleştirilen Katalunya Bağımsızlık Referandumu, bugün oynanacak Barcelona-Las Palmas mücadelesini de etkisi altına aldı. Müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi.
La Liga'da bugün TSİ 17.15'te oynanması gereken Barcelona-Las Palmas mücadelesi ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi. Barcelona'nın erteleme duyurusunu İspanya Futbol Federasyonu doğrulamadı!
Gün içerisinde, Barcelona'ya konuk olacak Las Palmas, Katalunya Bağımsızlık Referandumu'na tepki olarak karşılaşmaya formalarına İspanya Bayrağı koyarak çıkacağını resmi sitesinden duyurmuştu.
Yapılan açıklamada; "Bugün formamıza bugünün tarihini ve bir İspanya bayrağını nakışlamaya karar verdik. Bu ülkeye dair umutlarımızı ve içinde yaşayanların iyi niyetine inancımızı ifade etmek istedik" ifadeleri kullanılmıştı.
Bu durum karşısında Barcelona Yönetimi acil olarak toplanmış, ve maçın ertelenmesi talebinde bulunmuştu.
La Liga yönetiminin henüz erteleme kararını onaylamadığı maçta, Las Palmas, Barcelona maçı ilk 11'ini açıkladı. Mücadelenin seyircisiz oynanması da gündemde.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:29
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DEV KAPIŞMA
Toplam 18
Yorum
ali sizi yendikten sonra da bakem böyle konuşabilecen mi siz de eksik çok rahat yenicez sizi
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‘İMPARA’TUDOR!
Toplam 9
Yorum
2011-2012 Kadıköy'de şampiyonluk/Hassabeyi 1996-1997 82 puan kazanarak 11. 1997-1998=20:45 1998-1999 üst üste üçüncü kez zirvede 1999-2000 4 sene üst üste şampiyon UEFA 2005-2006 16.
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DEV KAPIŞMA
Toplam 6
Yorum
karakartal Yönetim uyuma takımına sahip çık. tescilli Beşiktaş düşmanı Fırat Aydınus çok kritik maçımıza verildi.Beşiktaşa karşı dolduruluyor.
MAÇ ERTELENDİ Mİ? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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