"KATALONYA'NIN YANINDAYIM"

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'daki bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi başladı. Madrid yönetimi, ülkedeki güvenlik güçlerini bölgeye yönlendirdi. İspanyol polisi oy kullanmaya giden vatanlaşlara şiddet uyguluyor. Bu durumun üzerine Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez'den Madrid hükümetine sert eleştiri geldi.



"YAPILANLAR UTANÇ VERİCİ"

Katalonya'da yapılanların demokrasiye aykırı olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, yayınladığı videoda "Katalonya'da yapılanlar utanç verici, demokratik bir ülkede insanlar oylarını kullanabilmeli, tüm desteğim oy vermeye çalışan Katalanlarla birlikte. Yaşasın Katalonya" dedi.