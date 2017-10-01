 "KATALONYA'NIN YANINDAYIM" – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    "KATALONYA'NIN YANINDAYIM"

    "KATALONYA'NIN YANINDAYIM"

    Futbol kariyerini Katar'da sürdüren Xavi, Madrid hükümetinin Katalonya'da yaptıklarını kınayan bir video yayınladı.

    İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'daki bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi başladı. Madrid yönetimi, ülkedeki güvenlik güçlerini bölgeye yönlendirdi. İspanyol polisi oy kullanmaya giden vatanlaşlara şiddet uyguluyor. Bu durumun üzerine Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez'den Madrid hükümetine sert eleştiri geldi.

    "YAPILANLAR UTANÇ VERİCİ"
    Katalonya'da yapılanların demokrasiye aykırı olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, yayınladığı videoda "Katalonya'da yapılanlar utanç verici, demokratik bir ülkede insanlar oylarını kullanabilmeli, tüm desteğim oy vermeye çalışan Katalanlarla birlikte. Yaşasın Katalonya" dedi.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:51
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