"KATALONYA'NIN YANINDAYIM"
Futbol kariyerini Katar'da sürdüren Xavi, Madrid hükümetinin Katalonya'da yaptıklarını kınayan bir video yayınladı.
İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'daki bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi başladı. Madrid yönetimi, ülkedeki güvenlik güçlerini bölgeye yönlendirdi. İspanyol polisi oy kullanmaya giden vatanlaşlara şiddet uyguluyor. Bu durumun üzerine Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez'den Madrid hükümetine sert eleştiri geldi.
"YAPILANLAR UTANÇ VERİCİ"
Katalonya'da yapılanların demokrasiye aykırı olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, yayınladığı videoda "Katalonya'da yapılanlar utanç verici, demokratik bir ülkede insanlar oylarını kullanabilmeli, tüm desteğim oy vermeye çalışan Katalanlarla birlikte. Yaşasın Katalonya" dedi.
Xavi: "Bugün Katalonya'da olanlar utanç vericidir" pic.twitter.com/8riu7OSnhA— Fotomaç (@fotomac) 1 Ekim 2017
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:51
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
onur sen ancak hamburger yensin bence gel tribünde otur hamburgerler bizden:)))))
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
okuyucu ve yorumcu okadar fenerli yorumları okudumkı fener tarafdarıda Ozanın sölediklerine katılmıyor düşğncelerı Palabıyksız cok zor ve imkansız buluyor !
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4 isme milli davet
Toplam 2
Yorum
mehmet Volkan Şen Bursa'da parlayıp biz de yapamayan, tekrar Bursa'da altın çağını yaşayıp FB'de eriyen, yani son haliyle bitik bir FB artığıdır.
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