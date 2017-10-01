ERTELEME TALEBİ
Barcelona Kulübünün, Katalonya'da çıkan olaylar nedeniyle İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında bugün oynanması planlanan Las Palmas maçı için erteleme talebinde bulunduğu öne sürüldü.
İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona Kulübünün, Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar sebebiyle bugün TSİ 17.15'te Las Palmas'ı ağırlayacakları karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurduğu belirtildi.
Referandumda oy kullanan isimlerden Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ise çıkan olaylarla ilgili Katalan basınına yaptığı değerlendirmede, "Bütün bu yaşananlar utanç verici. Görüntüler her şeyi anlatıyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, referandumu protesto etmek amacıyla Barcelona maçına İspanya bayraklı formalarla çıkmak için talepte bulunulduğu ve bu isteğin La Liga yönetimi tarafından onaylandığı bildirildi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:28
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
onur sen ancak hamburger yensin bence gel tribünde otur hamburgerler bizden:)))))
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
okuyucu ve yorumcu okadar fenerli yorumları okudumkı fener tarafdarıda Ozanın sölediklerine katılmıyor düşğncelerı Palabıyksız cok zor ve imkansız buluyor !
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4 isme milli davet
Toplam 2
Yorum
mehmet Volkan Şen Bursa'da parlayıp biz de yapamayan, tekrar Bursa'da altın çağını yaşayıp FB'de eriyen, yani son haliyle bitik bir FB artığıdır.
ERTELEME TALEBİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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