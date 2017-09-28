'OY KULLANACAĞIZ!''
İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın formasını giyen futbolcu Gerard Pique, yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek verdi.
Pique, sosyal medyadaki Twitter hesabından Katalanca yayımladığı mesajda, "Bugünden pazara barışçıl bir şekilde kendimizi ifade edelim. Onlara hiçbir bahane vermeyelim. Onların istedikleri bu. Güçlü ve yüksek sesle söyleyelim; oy kullanacağız." ifadelerini kullandı.
La Liga lideri Barcelona, 7. hafta maçında 1 Ekim'de Las Palmas'ı konuk edecek. Pique'nin maç günü olmasına ve yasa dışı ilan edilmesine rağmen referandumda oy kullanmaya gidip gitmeyeceği bilinmiyor.
Geçmişte Barselona kentinde yapılmış bağımsızlık yanlısı gösterilere de katılan Pique, ayrılıkçı siyasi görüşünden dolayı son yıllarda milli formayı giydiği çoğu maçta İspanyol taraftarlarca ıslıklandı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:37
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 trafoya kedi girmiştir oyunu soğutmak için kasıtlı yapıldığını bilmeyen yoktur inkar eden bjklidir SENIN GIBI KANIBOZUK ÖYLE DER ZATEN:) .
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 19
Yorum
futbol Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin başına bir an evvel Ali Koç un gelip bu adamlardan Fenerbahçe ve Türk futbolunu kurtarmasını bekliyorum
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 19
Yorum
BBB Yüzüne baktım, hiç kızarmıyordu.!! İnsan olmadığı kanaatine vardım. Veyahut maske takmıştı.
'OY KULLANACAĞIZ!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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