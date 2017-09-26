Barça’dan büyük bomba
Transferle ilgili önemli bir iddia da Ispanya'dan geldi. Mundo Deportivo, Barcelona'nın Atletico Madrid'in yıldızı Griezmann'a teklif götürdügünü yazdı. Haberde; Katalan ekibinin, 26 yasındaki oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefledigi belirtilirken, bonservisi için 124 milyon pounda ödeyecegi ifade edildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:03
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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