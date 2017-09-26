Barça’dan büyük bomba

Transferle ilgili önemli bir iddia da Ispanya'dan geldi. Mundo Deportivo, Barcelona'nın Atletico Madrid'in yıldızı Griezmann'a teklif götürdügünü yazdı. Haberde; Katalan ekibinin, 26 yasındaki oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefledigi belirtilirken, bonservisi için 124 milyon pounda ödeyecegi ifade edildi.