KARİYERİ TEHLİKEDE!

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan ve 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayan milli yıldız, eski günlerini mumla arıyor. İşte Arda'nın Barcelona kariyeri ve çöküşü!...

İLK SEZON 25 MAÇ 2 GOL 4 ASİST

Katalan ekibine 2015-2016 sezonunda transfer olan Arda Turan, ilk sezonunda 18 La Liga, 4 Kral kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış ve toplam 25 maçta 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Yıldız oyuncu bu maçlarda ise sahada toplam 1170 dakika kalmıştı.





2016-2017 SEZONUNDA ÖNCE ZİRVE SONRA DİP!

Barcelona'daki ikinci sezonuna ise daha parlak bir giriş yapan Arda Turan, sezon sonunda ise düşüşe geçti. 2016-2017 sezonunda 18 La Liga, 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Kral Kupası ve 2 Super Kupa maçına çıkan ve toplam 1847 dakika sahada kalan Arda, 13 gol atıp 7 asist yapmıştı. Sakatlıklar nedeniyle de kadroya giremediği zamanlar olan Arda, sakat olmayıp kadroya girdiği son 4 La Liga maçında ise forma giyememişti.

EN SON 30 TEMMUZ'DA SAHAYA ÇIKTI

Barcelona formasını en son 30 Temmuz 2017'de Real Madrid'le oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda giyen Arda, bu maçta 73. dakikada oyundan çıkan Neymar'ın yerine maça dahil olmuştu.







BU SEZON KADROYA DAHİ GİREMİYOR

A Milli Takım uçağında gazetecilerle kavga etip, Fatih Terim'le yaşadığı sorunlarla gündeme gelen, Ay-Yıldızlı formayı bıraktığnı açıkladıktan sonra Lucescu'nun göreve gelmesiyle bu kararından vazgeçen milli yıldız, La Liga'nın ilk 6 haftasında ise forma şansı bulamadı. Arda bu maçların 5'inde kadroya dahi giremezken 1'inde kadroda kendine yer buldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE YOK

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçı kadrosuna almadığı Arda, Sporting'le deplasmanda oynanacak karşılaşanın kadrosunda da yer almıyor.





BUGÜN 'AYRILIK' HABERİNİ PAYLAŞTI

Arda Turan'ın gündeme geldiği son gelişme ise sevgilisinden ayrıldığını açıkladığı paylaşım oldu. Milli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aslıhan Doğan'la ilişikimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.





BARCELONA KARİYERİ

2015-2016 SEZONU

La Liga

Kadroya girdiği maç sayısı: 20

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 2

İlk 11: 9

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 9

UEFA Şampiyonlar Ligi

Kadroya girdiği maç sayısı: 3

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 0

İlk 11: 0

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 3

Kral Kupası

Kadroya girdiği maç sayısı: 5

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 1

İlk 11: 4

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 0



2016-2017 SEZONU

La Liga

Kadroya girdiği maç sayısı: 26

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 8

İlk 11: 14

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 4

UEFA Şampiyonlar Ligi

Kadroya girdiği maç sayısı: 7

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 2

İlk 11: 1

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 4

Kral Kupası

Kadroya girdiği maç sayısı: 9

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 4

İlk 11: 3

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 2

SÜPER KUPA

Kadroya girdiği maç sayısı: 2

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 0

İlk 11: 2

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 0



2017-2018 SEZONU

UEFA Şampiyonlar Ligi

Kadroya girdiği maç sayısı: 0

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 0

İlk 11: 0

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 0

La Liga (İlk 6 haftası tamamlandı)

Kadroya girdiği maç sayısı: 1

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 1

İlk 11: 0

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 0

SÜPER KUPA

Kadroya girdiği maç sayısı: 0

Kadroya girdiği fakat oynamadığı maç sayısı: 0

İlk 11: 0

Sonradan oyuna girdiği maç sayısı: 0