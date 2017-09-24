Barcelona, rakibin attığı gollerle kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona'yı 3-0 yendi.
Tarihinde ilk defa La Liga'da mücadele eden Girona, Barcelona'ya karşı oynadığı Katalonya derbisini kendi kalesine attığı gollerle kaybetti.
Gironalı futbolculardan Aday (Dk. 17) ve Iraizoz'un (Dk. 48) kendi kalelerine attığı gollerle 2-0 öne geçen Barcelona'da, maçın skorunu Luis Suarez (Dk. 69) belirledi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Barcelona, puanını 18'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.
Barcelona, ligde en yakın takipçisi Atletico Madrid'in 4, Real Madrid'in de 7 puan önünde haftayı kapattı. Girona ise 5 puanla 16'ncı sırada kaldı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:28
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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