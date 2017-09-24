 Barcelona, rakibin attığı gollerle kazandı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Barcelona, rakibin attığı gollerle kazandı

    Barcelona, rakibin attığı gollerle kazandı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona'yı 3-0 yendi.

    Tarihinde ilk defa La Liga'da mücadele eden Girona, Barcelona'ya karşı oynadığı Katalonya derbisini kendi kalesine attığı gollerle kaybetti.

    Gironalı futbolculardan Aday (Dk. 17) ve Iraizoz'un (Dk. 48) kendi kalelerine attığı gollerle 2-0 öne geçen Barcelona'da, maçın skorunu Luis Suarez (Dk. 69) belirledi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Barcelona, puanını 18'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.

    Barcelona, ligde en yakın takipçisi Atletico Madrid'in 4, Real Madrid'in de 7 puan önünde haftayı kapattı. Girona ise 5 puanla 16'ncı sırada kaldı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:28
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