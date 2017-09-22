 Arda Turan kadroya alınmadı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    kadroya alınmadı

    Arda Turan kadroya alınmadı

    'nın yarın deplasmanda Girona ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında yarın deplasmanda Girona'ya karşı oynayacak 'da maç kadrosuna dahil edilmedi.

    Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör Ernesto Valverde'nin gözüne girmeyi henüz başaramayan Arda Turan, 1 hafta önce sakatlıktan çıkmasına rağmen yine kadro dışında tutuldu. Arda, bu sezon sadece ilk haftadaki Real Betis maçının kadrosuna alınmış ancak o karşılaşmada da yedekte beklemişti.

    La Liga'daki tüm maçlarını kazanarak 15 puanla lider durumda olan Barcelona'nın rakibi Girona ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

    Barcelona'nın 18 kişilik Girona maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Paulinho, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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