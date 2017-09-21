Rakitic ve eşinin aşk hikayesi büyüledi

Barcelonalı Ivan Rakitic'in eşiyle tanışma hikayesi tam bir aşk filmi... İşte Rakitic'in sözler: ''23 yaşındaydım. 4 yıllık Schalke kariyerimin ardından Sevilla'ya imza atmaya gelmiştim. Ağabeyim Dejan da gelmişti ve otelde kalırken birkaç kişiyle yemek yedik.

HİÇ UYKUM YOKTU

Hiç uykum yoktu ve ağabeyime, 'Bir şeyler içelim' dedim. Bu söz hayatımı değiştirdi. Bir kafeye girer girmez o kızı gördüm. Çok güzeldi. 'Şu kızla evleneceğim' dedim. 6 dil konuşabilmeme rağmen İspanyolca bilmiyordum. ve kıza sadece 'Selam' diyebildim. Telefon çaldı ve bir kulüp Sevilla'ya uçak gönderip gece yarısı beni almak istedi. Ağebeyine, 'Sevilla başkanına söz verdim' dedim. Sonra da ekledim: 'Şuradaki garsonu görüyor musun? Sevilla'da oynayacağım ve şu kadınla evleneceğim.' Sevilla'ya imza attıktan sonra 3 ay otelde kaldım. Çünkü ev arıyordum.

JANE İLE TARZAN!

Her sabah o kadını görmek için orada kahve içtim. Tek bildiğim adının Raquel olduğu ve İngilizce bilmediğiydi. Her gördüğümde içimde bomba patlıyordu. İletişim kurmak için süreki ellerimi kullanmam ve acı çekmem sebebiyle bana, 'Ben Jane, sen ise Tarzan' diyordu. Eşimi kazanmak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan çok daha zor oldu.''